Ministar turizma i sporta
Glavina: Nove porezne izmjene dodatna su Vladina injekcija hrvatskom sportu
Proteklih dana u e-Savjetovanje puštene su Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit, kojima se potiču porezni obveznici da sve više sudjeluju u financiranju sportskih organizacija, priopćilo je u petak Ministarstvo turizma i sporta.
Naime, navedenim izmjenama propisuje se kako se porezna osnovica smanjuje za rashode sponzorstva danih pravnim osobama u sustavu sporta čije su aktivnosti usmjerene na razvoj i poticanje društveno korisnih sportskih djelatnosti i programa, prema ugovoru o sponzorstvu, a ministar nadležan za sport uz suglasnost ministra financija, Odlukom utvrđuje pravne osobe u sustavu sporta koje ispunjavaju uvjete za navedeno.
"Ovaj novitet koji donosimo dodatna su Vladina injekcija hrvatskom sportu, a ponajviše klupskom, jer ovime ulazimo u novu eru financiranja klupskog sporta s obzirom da smo jedna od rijetkih država koja omogućuje ovakve povlastice. To je nešto što je sustav dugo tražio, kako bi uspjeli privući što veća privatna ulaganja u sport pa sada ovim izmjenama potičemo porezne obveznike da sve više sudjeluju u financiranju sportskih organizacija na način da će im se smanjiti porezna osnovica za rashode sponzorstava koje ulažu u sport", rekao je Tonči Glavina, ministar turizma i sporta te dodatno pojasnio:
"Znamo da sponzorstvo podrazumijeva novčano ili materijalno davanje uz protučinidbu reklame i smatra se porezno priznatim rashodom poduzetnika, ali je dosadašnja praksa pokazala mali interes sponzora, a posebice za sportove koji su vrlo uspješni, ali ne predstavljaju magnet za reklamu privatnog sektora poput nogometa i sličnih. Zato sad, umanjenjem porezne osnovice za rashode sponzorstava koje ulažu u sport otvaramo mogućnost snažnijeg ulaganja privatnog sektora u hrvatski sport i ovo je novi snažan iskorak za ovaj sektor, uz sve što je Vlada već do sada učinila".
Vlada Republike Hrvatske od 2016. godine osigurava rekordna izdvajanja za sustav sporta
Podsjetimo, Vlada Republike Hrvatske od 2016. godine osigurava rekordna izdvajanja za sustav sporta, pa su tako ona do sada ušesterostručena i danas iznose gotovo 170 milijuna eura. Uz to, u tom razdoblju donesen je novi zakonski i strateški okvir te su po prvi puta započela ulaganja u velike sportske manifestacije i sportsku infrastrukturu i do sada je sufinancirano gotovo 200 velikih manifestacija u vrijednosti većoj od 60 milijuna eura i više od 450 projekata sportske infrastrukture u vrijednosti većoj od 50 milijuna eura. U samo godinu dana ulaganja u sportsku infrastrukturu povećana su s 9 milijuna eura na 25 milijuna eura, a dodatno smo osigurali 15 milijuna eura za Nogometnog kampa Hrvatskog nogometnog saveza, kao i sredstva za stadione Maksimir i Poljud.
Također, višestruko su povećana ulaganja u programe lokalnog sporta kroz koje je omogućeno bavljenje sportom za više od 400.000 naših građana, a kroz županijske sportske zajednice osiguravaju se plaće za trenere i sportsku opremu za djecu i mlade do 18 godina te je i do sada za to izdvojeno gotovo 15 milijuna eura.
"Kao posebnu potporu klupskom sportu, kroz Hrvatski olimpijski odbor i nacionalne saveze kreirali smo novi program pomoći za njih, jer znamo da oni čine bazu sporta te smo u ovoj godini i za to osigurali dodatnih 7 milijuna eura. Ovom međuresornom suradnjom i izmjenama Zakona o porezu na dobit sada smo napravili još jedan ključan korak baš za pomoć tom dijelu, iako vjerujem kako će interes sponzora ovime porasti i za sve druge organizacije u sustavu sporta", rekao je Glavina.
Povećani i neoporezivi iznosi za sportske stipendije
"Kada govorimo o iskoracima za sport isključivo u dijelu poreznih propisa, sukladno odredbama Zakona o porezu na dobit pripremamo i Odluku kojom ćemo uz suglasnost Vlade RH omogućiti da se porezno priznatim rashodima smatraju darovanja u naravi ili novcu, između ostalog i sportskim klubovima, u iznosu do 10% prihoda ostvarenog prethodnog ili tekućeg poreznog razdoblja za svrhe utvrđene Nacionalnim programom športa kao strateškim dokumentom. Do sada je taj postotak iznosio dva posto, a ova Odluka bi na snagu stupila 1. siječnja 2026. godine."
Dodajmo još kako si u mandatu ove Vlade povećani i neoporezivi iznosi za sportske stipendije, nagrade i naknade dok smo Zakonom o porezu na dodanu vrijednost propisali sniženu stopu PDV-a (pet posto) za ulaznice za sportska događanja.
"Mislim da su ovo sve pokazatelji kako je sport jedan od najvećih prioriteta ove Vlade te da ovim sveobuhvatnim promjenama ulazimo u novu eru razvoja hrvatskog sporta i omogućavamo njegov daljnji rast i razvoj kako bismo osigurali uspješnost naših sportaša i u budućnosti, ali i omogućili dostupnost sporta svakom našem građaninu", zaključio je Glavina.
