Glavina: Nove porezne izmjene dodatna su Vladina injekcija hrvatskom sportu

Podsjetimo, Vlada Republike Hrvatske od 2016. godine osigurava rekordna izdvajanja za sustav sporta, pa su tako ona do sada ušesterostručena i danas iznose gotovo 170 milijuna eura. Uz to, u tom razdoblju donesen je novi zakonski i strateški okvir te su po prvi puta započela ulaganja u velike sportske manifestacije i sportsku infrastrukturu i do sada je sufinancirano gotovo 200 velikih manifestacija u vrijednosti većoj od 60 milijuna eura i više od 450 projekata sportske infrastrukture u vrijednosti većoj od 50 milijuna eura. U samo godinu dana ulaganja u sportsku infrastrukturu povećana su s 9 milijuna eura na 25 milijuna eura, a dodatno smo osigurali 15 milijuna eura za Nogometnog kampa Hrvatskog nogometnog saveza, kao i sredstva za stadione Maksimir i Poljud.