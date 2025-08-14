"SEZONA BEZ FILTERA"
Gradonačelnik Omiša: S turistima nam život postaje kompliciraniji, ali oni nam puno donose, zahvalni smo
U serijalu N1 televizije "Sezona bez filtera" predstavljamo vam gradove na obali, njihovo viđenje turističke sezone, cijena i stanja u gradovima. Nakon Komiže, Primoštena, Makarske, Dubrovnika, Supetra, Vodica, Krka, Poreča, Visa, Splita, Opatije, Trogira, Zadra, Bakr i Rovinja, s nama je bio gradonačelnik Omiša Zvonko Močić.
Govorio je o turističkoj sezoni, ali i važnosti kvalitete života, ne da se samo živi od turizma.
"Nama je turizam jako važan i od toga ne možemo bježati. Radimo sve da to ne bude jedina grana, aktiviramo poslovne zone i nastojimo privući subjekte da ulažu ovdje. Želja nam je ne ovisiti toliko o turizmu. Mali smo i prelijep grad, ali stisnuti smo planinama i kanjonom pa je s ovim brojem turista jako teško živjeti. No, puno nam donose, tu nema zbora, zahvalni smo", izjavio je Močić i dodao:
"Život postaje kompliciraniji s dolaskom sezone, ali je i ljepši. Kažem, mi smo jako lijep grad, imamo mnogo za ponuditi, ali ne možemo pobjeći od ogromnih gužvi. Trudimo se da sve funkcionira. Uspjeli smo puno, ali još uvijek je jako teško u nekim satima i tjednima sezone. Rasle su i cijene, naravno da se ljudi žale. Restorani su puni, police trgovina i tržnica su prazne, što znači da nudimo kvalitetu, ali naši si ljudi to teško mogu priuštiti."
Više pogledajte u videu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
