HNB: U 2026. rast BDP-a za 2,8 posto, usporavanje inflacije na 3,1 posto

Kako piše u sažetku HNB-ovih makroekonomskih projekcija, rast realnog BDP-a u Hrvatskoj mogao bi ostati razmjerno snažan, ali očekuje se postupno usporavanje njegove dinamike. Domaća potražnja i dalje bi mogla biti glavni generator rasta, no očekuje se usporavanje rasta realnih dohodaka te manje poticajna fiskalna politika, pa bi se i doprinos osobne potrošnje i državne potrošnje te investicija mogao smanjiti u odnosu na visoke razine u protekle dvije godine.