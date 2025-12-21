"PRIJETNJE I NASILJE"
Gradonačelnica Supetra: Zbog uklanjanja murala s grbom HOS-a napadaju mi oca, branitelja
U Supetru na otoku Braču je 16. prosinca došlo do incidenta prilikom uklanjanja murala s grbom HOS-a na području Vlačice.
Nekoliko osoba pokušalo je spriječiti komunalne redare u obavljanju njihova posla, a situacija je eskalirala do te mjere da se oglasila gradonačelnica Ivana Marković, poručivši kako nasilje i prijetnje neće tolerirati.
Dan nakon događaja Marković se ponovno obratila javnosti putem Facebooka, istaknuvši da će nastaviti provoditi zakon bez iznimki te upozorila da su ona i članovi njezine obitelji izloženi uvredama i pritiscima.
"Pravila vrijede jednako za sve"
Gradonačelnica je pojasnila da su komunalne službe postupale na temelju naloga za uklanjanje, koji proizlazi iz Odluke o komunalnom redu donesene na Gradskom vijeću Grada Supetra. Kako je naglasila, tom se odlukom zabranjuje ispisivanje grafita, poruka i postavljanje plakata na objekte u javnoj uporabi, a pravila vrijede jednako za sve.
"Svatko tko želi koristiti javne površine ili obavljati djelatnosti u javnom prostoru od prodaje suvenira do postavljanja natpisa mora poštovati ista pravila. Nije prihvatljivo da netko mimo zakona postavlja natpise i grafite, a zatim to koristi kao osnovu da me proglašava neprijateljem Hrvatske", poručila je Marković.
Posebno se osvrnula na prosvjede koji su se održavali proteklih dana, navodeći da su je uznemirila okupljanja osoba s prekrivenim licima, koja su kod dijela građana izazvala strah i nelagodu. Smatra da je neprihvatljivo da pojedinci samoinicijativno odlučuju što je dopušteno u javnom prostoru, a osobite osude bili su izloženi napadi na njezinu obitelj.
"Posebno je teško gledati da je moja obitelj izložena grubim i uvredljivim napadima, osobito moj otac, hrvatski branitelj koji je među prvima stao u obranu našeg otoka", napisala je, dodajući da takvi postupci ostaju na savjesti onih koji, kako navodi, svoje nezadovoljstvo iskazuju na najgori mogući način.
Gradonačelnica je jasno poručila da ne namjerava šutjeti niti se povlačiti pod pritiscima te da za svoje odluke stoji otvoreno i osobno, za razliku od, kako je navela, onih koji djeluju anonimno.
"Stojim imenom i prezimenom i neću šutjeti", poručila je, dodavši: "Ako netko misli da se država može voditi prijetnjama, maskama i crnilom, tada je izabrao pogrešan put".
"Hvala građanima na podršci"
U objavi je naglasila da se domoljublje, po njezinu mišljenju, pokazuje odgovornošću, poštovanjem zakona i doprinosom zajednici, a ne podjelama. U tom je kontekstu uputila i poziv svima koji žele konkretno pokazati ljubav prema domovini da se uključe u rad civilne zaštite.
"Eto, fali nam volontera u civilnoj zaštiti pa pozivam sve da tako demonstriraju domoljublje", napisala je, uz pitanje bi li bilo prihvatljivo da netko bez dozvole postavi štand na Rivi i to opravdava parolama ili isticanjem zastave.
Na kraju je zahvalila građanima koji su joj pružili podršku, kao i komunalnim službama i policiji na profesionalnom postupanju. Građanima Supetra ispričala se zbog neugodnosti koje su doživjeli posljednjih dana te ih pozvala na smirenost i zajedništvo.
"Dragi ljudi, nemojte se bojati. Na svima nama je odgovornost da gradimo bolje društvo, društvo tolerancije, nade, slobodnog razmišljanja, slobode i demokracije", zaključila je Marković porukom: "Jer tko će, ako nećemo mi?"
