Gradonačelnica Supetra: Zbog uklanjanja murala s grbom HOS-a napadaju mi oca, branitelja

Posebno se osvrnula na prosvjede koji su se održavali proteklih dana, navodeći da su je uznemirila okupljanja osoba s prekrivenim licima, koja su kod dijela građana izazvala strah i nelagodu. Smatra da je neprihvatljivo da pojedinci samoinicijativno odlučuju što je dopušteno u javnom prostoru, a osobite osude bili su izloženi napadi na njezinu obitelj.