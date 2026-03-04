Hoće li rasti cijene zbog rata na Bliskom istoku? EU ima dvije glavne brige

Zasad nema problema s opskrbom nafte i plina u Europskoj uniji, ali postoji zabrinutost oko cijena energije u slučaju da rat na Bliskom istoku dulje traje, rekao je u srijedu europski izvor.
“Nema problema sa sigurnošću opskrbe, ali cijene i posljedice sukoba ostaju velika briga. Trajanje sukoba, štete na energetskoj infrastrukturi u regiji i zatvaranje Hormuškog tjesnaca odredit će kakve će biti posljedice za europska tržišta”, rekao je dužnosnik EU-a nakon sastanka radnih skupina za plin i naftu.
U tim radnim skupinama sudjeluju stručnjaci iz zemalja članica i predstavnici Europske komisije.
Što se plina tiče, zasad nema neposrednog rizika za opskrbu, skladišta su popunjena na oko 30 posto. Sjedinjene Države su najveći dobavljač ukapljenog plina u Europi, a na te isporuke ne utječe situacija na Bliskom istoku.
“Sadašnja situacija jako se razlikuje od one iz 2022./2023., danas EU ima puno diverzificiraniju opskrbu, puno manje prolazi kroz Hormuški tjesnac nego ranije, a potražnje se smanjila za 15 do 17 posto”, rekao je dužnosnik.
Što se nafte tiče, nijedna zemlja članica nije zatražila koordinirane mjere na razini EU-a i nijedna ne planira posebne mjere.
Rafinerija nafte u Saudijskoj Arabiji je oštećena što može utjecati na opskrbu naftnim derivatima. Kroz Hormuški tjesnac prolazi devet posto sirove nafte u EU, 40 posto dizela i goriva za zrakoplove.
“Dvije su glavne brige, razvoj situacije s cijenama i trajanje trenutačne situacije. Prepreke u vezi s transportom energenata relativno je lako riješit, ali ako se situacije nastavi dulje vrijeme postoji potencijalni rizici za opskrbu i više cijene”, rekao je izvor.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
