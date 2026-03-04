Hoće li rasti cijene zbog rata na Bliskom istoku? EU ima dvije glavne brige

“Nema problema sa sigurnošću opskrbe, ali cijene i posljedice sukoba ostaju velika briga. Trajanje sukoba, štete na energetskoj infrastrukturi u regiji i zatvaranje Hormuškog tjesnaca odredit će kakve će biti posljedice za europska tržišta”, rekao je dužnosnik EU-a nakon sastanka radnih skupina za plin i naftu.