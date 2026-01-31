Hoće li Šveđani promijeniti stav prema euru?

Švedska kruna u posljednjih je deset godina izgubila više od 20 posto vrijednosti u odnosu na euro, prije nego što se posljednjih mjeseci djelomično oporavila. Nagli pad izazvan geopolitičkim napetostima mogao bi prisiliti švedsku središnju banku, Riksbank, da naglo povisi kamatne stope kako bi spriječila rast cijena, što bi gospodarstvo moglo gurnuti u ozbiljnu krizu.