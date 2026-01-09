Oglas

ANALITIČARI NAJAVILI

Kriza u Bugarskoj: Vlada dala ostavku uoči ulaska u eurozonu, prijete novi izbori

Hina
09. sij. 2026. 17:10
Bugarska
DIMITAR KYOSEMARLIEV / AFP

Bugarski predsjednik Rumen Radev rekao je u petak da će idući tjedan dati mandat za sastavljanje vlade koaliciji desnog centra GERB-SDS, no analitičari ne vjeruju da će ona dobiti dovoljnu potporu i smatraju da su prijevremeni izbori gotovo neizbježni.

Koalicijska vlada premijera Rosena Željakova, koju je podržavao GERB-SDS, podnijela je prošli mjesec ostavku nakon višetjednih uličnih prosvjeda protiv državne korupcije i novog proračuna koji je predviđao povećanje doprinosa za socijalno osiguranje i nekih poreza.

Vlada je podnijela ostavku uoči ulaska Bugarske u eurozonu 1. siječnja.

Predsjednik Rumen Radev rekao je da će u ponedjeljak dati mandat GERB-SDS-u, najvećoj skupini u parlamentu, ali ona ima samo 66 zastupničkih mjesta od ukupno 240 i ne izgleda vjerojatnim da će dobiti dovoljnu potporu da sastavi novu vladu.

Po bugarskom ustavu, Radev će tada morati dati mandat drugoj najvećoj stranci te zatim trećoj najvećoj. Ako nijedna politička skupina ne uspije okupiti parlamentarnu većinu, slijede prijevremeni izbori.

Koalicija GERB-SDS bila je prva na zadnjim izborima, održanim u listopadu 2024., no vlast je preuzela tek u siječnju 2025. nakon teških pregovora i trebala je potporu drugih stranaka u podijeljenom parlamentu.

Bugarska je u zadnje četiri godine imala sedam parlamentarnih izbora.

GERB-SDS Rosena Željakov Rumen Radev bugarska

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
