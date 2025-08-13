Hotel Valkane dobio pravomoćnu građevinsku dozvolu

Projekt Hotela Valkane od samog početka razvija se u okviru važećih zakona, važećih planova i propisa Grada Pule, uz posebnu pažnju na očuvanje javnog prostora. Šetnica i plaže ostaju u potpunosti otvoreni i dostupni svim građanima i posjetiteljima, budući da se nalaze izvan obuhvata projekta. Uz to, postojeće zelene površine ne samo da će biti očuvane već će biti dodatno uređene i proširene, uključujući i formiranje novog javnog parka-šume u neposrednoj blizini hotela.