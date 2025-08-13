Hotel Valkane dobio pravomoćnu građevinsku dozvolu

Tvrtka Hotel Valkane d.o.o. zaprimila je pravomoćnu građevinsku dozvolu za izgradnju hotela na Valkanama, čime projekt prelazi iz administrativne u izvedbenu fazu.
"Ovo je važan trenutak i posljednji ključni preduvjet prije početka konkretne realizacije. U sljedećim mjesecima dovršit ćemo izradu izvedbenih projekata, nakon čega slijedi natječaj za izvođača radova. Početak gradnje planiran je 2026. godine, a otvaranje hotela očekuje se unutar dvije godine od početka radova“, izjavio je Zoran Kostić, tehnički direktor tvrtke.
Projekt Hotela Valkane od samog početka razvija se u okviru važećih zakona, važećih planova i propisa Grada Pule, uz posebnu pažnju na očuvanje javnog prostora. Šetnica i plaže ostaju u potpunosti otvoreni i dostupni svim građanima i posjetiteljima, budući da se nalaze izvan obuhvata projekta. Uz to, postojeće zelene površine ne samo da će biti očuvane već će biti dodatno uređene i proširene, uključujući i formiranje novog javnog parka-šume u neposrednoj blizini hotela.
Velik dio zemljišta koji je trenutno u privatnom vlasništvu investitora bit će uređen kao otvoren, dostupan prostor za rekreaciju i boravak građana. Projekt ne zadire ni u jedan metar javne površine.
U ovom trenutku traje i proces odabira budućeg hotelskog operatera koji će upravljati objektom, dok se paralelno pripremaju svi tehnički i infrastrukturni aspekti za početak gradnje.
Hotel Valkane pozicioniran je kao jedan od važnijih projekata koji donosi novu kvalitetu smještaja, značajne ekonomske učinke, nova radna mjesta i dodatnu vrijednost destinaciji.
*Investitor u Hotel Valkane suvlasnik je United Grupe čiji je dio N1 televizija.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
