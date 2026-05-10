Gdje su u EU najniže, a gdje najviše bruto plaće? Hrvatska bliže dnu u svim sektorima osim jednog

Analitički bilten HZZ-a donosi i podatke o bruto plaćama po djelatnostima, ukupno u 12 kategorija. Po tome su najveće bruto plaće po satu rada u Hrvatskoj u stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima - 23,7 eura te u djelatnosti financija i osiguranja - 22,5 eura, dok su najniže u administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima - 11,9 eura te prijevozu i skladištenju - 13,6 eura. Što se tiče pozicije među ostalim članicama EU-a, Hrvatska je najbolje rangirana, na 15. mjestu, po bruto plaćama u hotelijerstvu i ugostiteljstvu.