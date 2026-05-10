KOLIKO ZARAĐUJEMO?
Gdje su u EU najniže, a gdje najviše bruto plaće? Hrvatska bliže dnu u svim sektorima osim jednog
Prvi ovogodišnji Analitički bilten Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) među ostalim donosi podatke o bruto plaćama po satu rada u Europskoj uniji. Bruto plaća obuhvaća sve troškove rada, uključujući i doprinose poslodavca.
Zabilježene su velike razlike između zemalja članica EU-a u iznosu bruto plaće po satu rada. Ukupno gledano, lani se bruto plaća po satu rada kretala u rasponu od 12 eura u Bugarskoj i 13,6 eura u Rumunjskoj do 51,7 eura u Danskoj i 56,8 eura u Luksemburgu. Hrvatska je s 18,4 eura bruto plaće po satu rada bila na 21. mjestu, a niže su imale samo u Grčka, Litva, latvija, Mađarska, Rumunjska i Bugarska.
Bruto plaće po satu rada
Analitički bilten HZZ-a donosi i podatke o bruto plaćama po djelatnostima, ukupno u 12 kategorija. Po tome su najveće bruto plaće po satu rada u Hrvatskoj u stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima - 23,7 eura te u djelatnosti financija i osiguranja - 22,5 eura, dok su najniže u administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima - 11,9 eura te prijevozu i skladištenju - 13,6 eura. Što se tiče pozicije među ostalim članicama EU-a, Hrvatska je najbolje rangirana, na 15. mjestu, po bruto plaćama u hotelijerstvu i ugostiteljstvu.
Evo i podataka u svih 12 djelatnosti.
PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
Lani je najniža bruto plaća po satu rada u prerađivačkoj industriji bila u Bugarskoj (10,2 eura) i Rumunjskoj (12 eura), a najviša u Danskoj - 55 eura. Hrvatska je u ovom sektoru na 18. mjestu s bruto plaćom po satu rada u iznosu od 19,2 eura.
GRAĐEVINARSTVO
U 2025. godini najveće bruto plaće u građevinarstvu bile su u Danskoj (47,9 eura) i Nizozemskoj (47,7 eura), a najmanje u Bugarskoj (10,5 eura) i Rumunjskoj (11,9 eura). Hrvatska je s bruto plaćom od 16,2 eura u ovom sektoru na 19. mjestu u EU-u.
TRGOVINA
Bruto plaće u trgovini po satu rada lani su bile u rasponu od 10,7 eura u Bugarskoj i 12,2 eura u Rumunjskoj do 47,3 eura u Danskoj. U Hrvatskoj je bila 16 eura, kao i u Grčkoj s kojom dijeli 20. mjesto.
"Budući da je malo vjerojatno kako su radnici u danskoj trgovini četiri puta produktivniji od radnika u bugarskoj trgovini, tako velike razlike u plaćama u trgovini zapravo su odraz razlika u plaćama u prerađivačkoj industriji u kojoj je vrlo vjerojatno postojanje izrazito velikih razlika u produktivnosti rada", objašnjavaju analitičari HZZ-a.
PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE
U 2025. godini plaće u ovoj djelatnosti također su bile najniže u Bugarskoj (10,1 euro), a najviše u Danskoj (48,7 eura) i Luksemburgu (50,1 euro). Hrvatska je s bruto plaćom od 13,6 eura po satu rada bila na 25. mjestu, malo iznad pretposljednje Rumunjske.
HOTELIJERSTVO I UGOSTITELJSTVO
Prošle godine najniže bruto plaće po satu rada u ovom sektoru imali su hotelijerski i ugostiteljski radnici u Bugarskoj (6,8 eura) i Rumunjskoj (8,7 eura), a najviše, 35 eura, oni u Luksemburgu. Hrvatska je s bruto satnicom od 15 eura na 15. mjestu u ovoj kategoriji.
INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE
U 2025. godini plaća po satu rada kretala se od 24 eura u Bugarskoj i 26 eura u Rumunjskoj do 63,5 eura u Danskoj i 71,7 eura u Irskoj. Hrvatska je s 30,1 euro na 20. mjestu
FINANCIJE I OSIGURANJE
Bruto plaća po satu rada u ovoj djelatnosti lani je bila u rasponu od 16,1 euro u Bugarskoj do čak 94,8 eura u Luksemburgu. Hrvatska je s 22,5 eura bila na 25. mjesto od 27 članica EU-a.
STRUČNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE DJELATNOSTI
Bruto plaće po satu rada u ovom su sektoru bile od 17,8 eura u Bugarskoj i 19,2 eura u Rumunjskoj do 63,5 eura u Danskoj i 75,9 eura u Luksemburgu. S 23,7 eura Hrvatska je na 20. mjestu
ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DJELATNOSTI
U administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima najnižu bruto plaću po satu rada lani je također imala Bugarska - 9,5 eura, a najvišu Danska - 44,4 eura. Hrvatska s 11,9 eura bila je na 24. mjestu u Uniji.
OBRAZOVANJE
Najveću bruto plaću po satu rada u obrazovanju bilježi Irska 66,1 euro, a najmanje Latvija (15,2 eura) i Bugarska (14,9 eura). Hrvatska s 19,2 eura zauzima 20. mjesto
ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB
U zdravstvu i socijalnoj skrbi najniža bruto plaća po satu rada lani je bila u Grčkoj - 11,6 eura, a najviša 63,7 eura u Luksemburgu. S 21 euro Hrvatska dijeli 19. mjesto s Ciprom.
UMJETNOST, ZABAVA I REKREACIJA
Lani su u ovom sektoru najniže bruto plaće po satu rada bile u Rumunjskoj (10,8 euro) i Bugarskoj (11,1 euro), a najveće u Italiji (49,1 eura) i Luksemburgu (50,6 eura). I u ovom sektoru Hrvatska je na 19. mjestu sa 16,8 eura.
