Oglas

OSMA TRANŠA

Hrvatskoj isplaćeno 869,9 milijuna eura bespovratnih sredstava i zajmova

author
Hina
|
30. ožu. 2026. 12:34
Euro novac UNSPLASH
Ilustracija: Stock Birken on Unsplash

Europska komisija je u ponedjeljak isplatila Hrvatskoj osmu tranšu u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost u iznosu od 869,9 milijuna eura bespovratnih sredstava i zajmova.

Oglas

S ovom isplatom Hrvatska je do sada primila 73 posto ukupne alokacije od 10 milijardi eura (5,8 milijardi eura u bespovratnim sredstvima i 4,2 milijarde eura u zajmovima), pri čemu je ispunjeno 62 posto svih ključnih ciljeva i prekretnica u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Isplata je uslijedila nakon što je Komisija početkom veljače odobrila osmi zahtjev Hrvatske za plaćanjeu okviru instrumenta EU sljedeće generacije.

Komisija je utvrdila da je Hrvatska u zadovoljavajućoj mjeri ostvarila šest ključnih etapa i 11 ciljnih vrijednosti iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost. 

Hrvatska je osmi zahtjev za plaćanje podnijela 15. prosinca prošle godine na temelju ispunjavanja svih 17 predviđenih reformskih i investicijskih pokazatelja u području gospodarstva, energetike, vodnog gospodarstva, prometa, poljoprivrede, javne uprave, pravosuđa i digitalizacije, tržišta rada i mirovinskog sustava, znanosti, zdravstva i graditeljstva.

Mjere povezane s ovom isplatom uključuju poboljšanja u pristupu zdravstvu, održivo financiranje, inovativnu mobilnost, upravljanje vodama, održivu poljoprivredu te borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala.

Teme
eu fondovi europska komisija gospodarski oporavak nacionalni plan oporavka i otpornosti reforme i investicije

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Oglas

Idi na Sport

Najnovije

