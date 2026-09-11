ZA VIŠE OD 125.000 KORISNIKA
HZMO objavio kada počinje isplata dječjeg doplatka za kolovoz
U srijedu 16. rujna 2026. počinje isplata doplatka za djecu za kolovoz 2026.
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Doplatak za djecu dobit će 125.714 korisnika za ukupno 262.281 dijete.
Informacije vezane uz doplatak za djecu mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na infotelefonima HZMO-a 01/45 95 011 i 01/45 95 022 i na mrežnoj stranici HZMO-a – www.mirovinsko.hr.
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