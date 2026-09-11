Promjene za putnike
Stižu nova pravila u zračnim lukama: Jedna uobičajena praksa bit će zabranjena
Putnici koji u zračnim lukama imaju običaj svoje kofere omatati prozirnom plastičnom folijom uskoro bi mogli ostati bez te mogućnosti. Europska pravila predviđaju postupno ograničavanje određenih vrsta jednokratne plastične ambalaže, a konačni je cilj dio tih proizvoda potpuno izbaciti iz uporabe do 2030. godine.
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Omatanje kofera folijom godinama je uobičajena praksa u brojnim zračnim lukama. Putnici na taj način pokušavaju zaštititi prtljagu od prljavštine, ogrebotina i drugih oštećenja, ali i smanjiti mogućnost da netko neovlašteno otvori kofer tijekom prijevoza.
Problem je u tome što se plastična folija smatra jednokratnom ambalažom, koja je obuhvaćena novim europskim pravilima usmjerenima na smanjenje plastičnog otpada.
Promjene bi se trebale uvoditi postupno, a kao krajnji rok navodi se 1. siječnja 2030. godine, kada bi određene vrste jednokratne plastične ambalaže trebale biti potpuno zabranjene. Među njima bi se mogla naći i folija koja se upotrebljava za zaštitu prtljage u zračnim lukama.
Pojedine zračne luke već su počele uvoditi ograničenja. Zračna luka u Hannoveru, primjerice, zabranila je omatanje prtljage plastičnom folijom, među ostalim zbog velike količine otpada koji na taj način nastaje.
Međutim, ekologija nije jedini razlog.
Folija se može zgužvati, odvojiti od kofera ili zaglaviti u automatiziranim sustavima za razvrstavanje prtljage. Također može otežati rukovanje koferima tijekom njihova prijevoza i ukrcaja u zrakoplov.
Čime putnici mogu zamijeniti plastičnu foliju?
Za one koji ipak žele dodatno zaštititi svoju prtljagu postoje rješenja koja se mogu upotrebljavati više puta.
Jedna su od mogućnosti elastične zaštitne navlake od tkanine. One štite kofer od ogrebotina i prljavštine, a nakon putovanja mogu se oprati i ponovno upotrijebiti.
Druga su opcija sigurnosne trake za prtljagu, koje dodatno učvršćuju kofer i smanjuju mogućnost da se tijekom prijevoza otvori ili da popusti patentni zatvarač.
Putnicima su na raspolaganju i TSA brave sa šifrom. Njihova je prednost u tome što ih ovlaštene službe u zračnim lukama u pojedinim zemljama mogu otvoriti posebnim univerzalnim ključem radi pregleda prtljage, bez lomljenja ili uništavanja brave.
Sve upućuje na to da će prizor kofera potpuno omotanih prozirnom folijom, danas uobičajen u velikim zračnim lukama, u idućim godinama postajati sve rjeđi, piše N1 Slovenija.
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