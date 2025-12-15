Inflacija u Hrvatskoj blago ubrzala

Državni zavod za statistiku objavio je u ponedjeljak da su cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, prema drugoj procjeni, u studenome 2025. na godišnjoj razini u prosjeku bile više za 3,8 posto, a na mjesečnoj razini za 0,6 posto. Time je DZS potvrdio podatke o inflaciji iz prve procjene, objavljene 2. studenoga.