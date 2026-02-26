Šušnjar iz Amerike odgovorio MOL-u i pozvao Mađarsku i Slovačku da se odreknu ruske nafte

"Ulažemo radi svojih potreba, ali i daleko iznad toga za potrebe naših susjeda i zemalja koje nemaju pristup moru. Što se tiče Janafa, on je siguran i pouzan partner, ima konkurentne cijene i u relativnom i u apsolutnom iznosu, pogotovo jer je transportni put puno kraći putem Janafa nego putem bilo kojeg drugog naftovoda za naše prijatelje u Mađarskoj i Slovačkoj. Što se tiče cijena, one su višestruko niže nego putem naftovoda Družba Adria, međutim tu se pojavlju neka druga pitanja, a to je cijena ruske nafte koja je značajno jeftinija nego je mi svi ostali u EU nabavljamo", istaknuo je Šušnjar.