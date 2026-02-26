"JANAF JE POUZDAN"
Šušnjar iz Amerike odgovorio MOL-u i pozvao Mađarsku i Slovačku da se odreknu ruske nafte
Ministar gospodarstva Ante Šušnjar u izjavi novinarima po završetku službenog posjeta Washingtonu, osvrnuo se u četvrtak na optužbe MOL-a o visokim cijenama transporta koje naplaćuje Jadranski naftovod (Janaf), kao i na pitanje sankcija vezanih uz rusku naftu, poručivši kako je Janaf siguran i pouzdan partner te da ima konkurentne cijene.
Govoreći o službenom posjetu Washingtonu, kazao je da je imao prilike upoznati američku administraciju s energetskim potencijalom i infrastrukturom u koju Hrvatska u zadnje vrijeme snažno ulaže.
"Ulažemo radi svojih potreba, ali i daleko iznad toga za potrebe naših susjeda i zemalja koje nemaju pristup moru. Što se tiče Janafa, on je siguran i pouzan partner, ima konkurentne cijene i u relativnom i u apsolutnom iznosu, pogotovo jer je transportni put puno kraći putem Janafa nego putem bilo kojeg drugog naftovoda za naše prijatelje u Mađarskoj i Slovačkoj. Što se tiče cijena, one su višestruko niže nego putem naftovoda Družba Adria, međutim tu se pojavlju neka druga pitanja, a to je cijena ruske nafte koja je značajno jeftinija nego je mi svi ostali u EU nabavljamo", istaknuo je Šušnjar.
"Ne pristajemo na ničije ucjene"
Podsjetimo, Janaf je u srijedu objavio da je na njihovom Terminalu Omišalj u tijeku iskrcavanje tereta sirove nenafte za potrebe partnera MOL Grupe, a do početka travnja u dolasku je ukupno još sedam tankera za istog korisnika Janafovog naftovodnog sustava.
Šušnjar je ujedno pozvao partnere iz EU, prije svega Mađarsku i Slovačku, da se odreknu ruskih fosilnih goriva kako bi i na taj način pokazali solidarnost prema Ukrajini i ukrajinskom narodu i kako bi se čim prije završila ruska agresija.
Osvrnuvši se na mađarski zahtjev da se putem Janafa dostavlja ruska nafta, Šušnjar je istaknuo da je Hrvatska pouzdan partner u okviru EU, kao i drugih članstava koji smo dio.
"Mi smo suverena država i mi ne moramo postupati na ničije pritiske, ali ćemo poštovati međunarodno pravo. U međunarodnom pravu se nigdje ne govori da mi moramo nešto postupiti po pitanju dostave ruske nafte. Imamo partnerske odnose, postoje sankcijski režimi i SAD-a i Europske komisije. Dosljedno ćemo provoditi naše partnerske politike i nećemo pristati na nikakve ucjene i pritiske od strane bilo koga", poručio je Šušnjar.
Jamčimo za kapacitete Janafa
U vezi kapacitata i pouzdanosti Janafa, Šušnjar je kazao da ih se u ovome trenutku dokazuje dok se isporučuje neruska nafta u Mađarsku. "Mi jamčimo kapacitete da neće doći do povrede sigurnosti opskrbe tih zemalja", zaključio je Šušnjar.
Inače, Šušnjar je od 24. do 25. veljače sudjelovao u Washingtonu, na poziv američkih ministara Burguma i Wrighta, na Transatlantic Gas Security Summitu, na kojem su se okupili ministri nadležne za energetiku iz država srednje i istočne Europe te predstavnici Europske unije, s ciljem jačanja energetske sigurnosti i transatlantske suradnje.
Kako su izvijestili iz Ministarstva gospoDarstva, svoje službene aktivnosti Šušnjar nastavlja u Pittsburghu (26. i 27. veljače), gdje će sudjelovati na EU–U.S. LNG Cooperation Summitu, na poziv veleposlanice Europske unije u SAD-u, posvećenom obilježavanju deset godina LNG suradnje između Europske unije i SAD-a, počevši od prvog tereta isporučenog iz terminala Sabine Pass LNG Terminal. Ministar Šušnjar sudjelovat će na panelu European Gas Demand Outlook te na ministarskom okruglom stolu, a tijekom boravka u Pittsburghu predviđen je i susret s predstavnicima Hrvatske bratske zajednice.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare