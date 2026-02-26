MOL: JANAF krši zakon ako ne dopusti prolaz ruske nafte

MOL grupa je poručila kako je JANAF odavno svjestan da su isporuke sirove nafte Mađarskoj i Slovačkoj putem naftovoda Družba prekinute, stoji u priopćenju koje prenosimo: "MOL je već dostavio relevantnu službenu dokumentaciju hrvatskoj strani. Propisi Europske unije su jasni: ako je isporuka ruske nafte cjevovodom prema državi članici bez izlaza na more prekinuta iz razloga na koje ta država nema utjecaja, tada je dopušten uvoz ruske sirove nafte morskim putem u tu državu članicu. Takvo je tumačenje u svojoj izjavi potvrdilo i nadležno tijelo mađarske vlade za provedbu sankcija.