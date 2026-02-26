MOL: JANAF krši zakon ako ne dopusti prolaz ruske nafte

MOL Grupa poziva JANAF da odmah pruži jamstvo kako će propustiti nesankcionirane pošiljke ruske sirove nafte koje stižu morem. Prema sankcijama EU i SAD-a, hrvatski operater naftovoda mora to učiniti, a MOL očekuje izravan odgovor od hrvatske tvrtke najkasnije do 27. veljače 2026. U slučaju odbijanja, MOL se može obratiti Europskoj komisiji i pokrenuti zahtjev za naknadu štete, stoji u priopćenju MOL grupe.
Oglas
MOL grupa je poručila kako je JANAF odavno svjestan da su isporuke sirove nafte Mađarskoj i Slovačkoj putem naftovoda Družba prekinute, stoji u priopćenju koje prenosimo: "MOL je već dostavio relevantnu službenu dokumentaciju hrvatskoj strani. Propisi Europske unije su jasni: ako je isporuka ruske nafte cjevovodom prema državi članici bez izlaza na more prekinuta iz razloga na koje ta država nema utjecaja, tada je dopušten uvoz ruske sirove nafte morskim putem u tu državu članicu. Takvo je tumačenje u svojoj izjavi potvrdilo i nadležno tijelo mađarske vlade za provedbu sankcija.
Uredba ne sadrži nikakve preduvjete koji bi od MOL-a ili bilo kojeg drugog pogođenog operatera zahtijevali prethodno odobrenje ili potvrdu za to."
"MOL-ova planirana nabava ruske sirove nafte koja se prevozi morem također je u potpunosti u skladu s američkim režimima sankcija. OFAC-ov režim sankcija javno je dostupan, kao i popis tvrtki kojima je dopušten prijevoz robe. Tvrtke koje je MOL angažirao za prijevoz i opskrbu ruskom sirovom naftom nisu niti na jednom američkom popisu ograničenja, uključujući OFAC-ov."
"Prema relevantnim sankcijama EU i SAD-a, JANAF nema drugu mogućnost nego propustiti pošiljke ruske sirove nafte koje stižu morem. Sukladno tome, MOL hitno traži od JANAF-a da potvrdi da će prihvatiti pošiljke sirove nafte ruskog podrijetla koje se prevoze morem i koje su legalno uvezene prema pravilima sankcija EU i SAD-a."
MOL naglašava da JANAF trenutno ima dominantan položaj na rutama prijevoza sirove nafte do MOL-ovih rafinerija. Odbijanje pružanja potrebnih transportnih usluga stoga može predstavljati zlouporabu dominantnog položaja prema pravu tržišnog natjecanja EU, tvrde. Poručuju ako JANAF i dalje odbija dati potvrdu transporta, MOL neće imati drugu mogućnost nego obratiti se nadležnim tijelima EU-a, uključujući Opću upravu za tržišno natjecanje Europske komisije.
MOL također napominje da će JANAF snositi pravnu i financijsku odgovornost za svaku financijsku štetu nastalu zbog kašnjenja u dolasku potvrde. MOL zadržava pravo podnijeti zahtjev za naknadu štete protiv JANAF-a, stoji u priopćenju.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas