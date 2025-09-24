O afričkoj svinjskoj kugi
Jakšić: Skrivati se iza specijalnog rata i Srba ili masona pokazuje apsolutnu nesposobnost
SDP-ovac Mišel Jakšić gostovao je u Novom danu kod Tihomira Ladišića gdje je komentirao krizu uzrokovanu pojavom virusa afričke svinjske kuge na slavonskoj farmi.
Upitan hoće li se na sjednici Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost raspravljati i o slučajevima pojave afričke svinjske kuge (ASK), Mišel Jakšić je odgovorio:
"Što se tiče očekivanja od odbora, sigurno je da u perspektivi bi tema ASK trebala doći na određeni način i na Odbor, ali ne zato jer mislim da netko vodi protiv nas specijalni rat, nego zato jer politika nečinjenja i nesposobnosti nas dovodi do toga da zapravo naša nacionalna sigurnost koja se tiče nacionalne samodostatnosti u proizvodnji hrane dolazi pod ogroman znak upitnika."
Odavno smo izgubili domaću proizvodnju, upozorava
"Kad bismo sad napravili presjek proizvodnje vidjeli bismo da smo je odavno izgubili. Netko si je dao jako puno truda u proteklih 10, 20, 30 godina, da nas apsolutno okrene na milost i nemilost uvoznim lobijima, krupnom kapitalu i da zatre našu domaću poljoprivrednu proizvodnju."
"Sad se skrivati iza specijalnog rata i raspravljati da li iza svega stoje Srbi ili masoni, samo pokazuje apsolutnu nedoraslost, apsolutnu nesposobnost, da bi sad eto malo zabavili narod pa nek se zabavljaju s nekim imaginarnim neprijateljima."
Upitan za mišljenje o tome tko je odgovoran za krizno stanje, Jakšić odgovara:
"Vlada RH i resorno Ministarstvo. Nije ASK nešto što se kao COVID pojavilo apsolutno neočekivano od nikuda, pa sad svi gledamo narednih mjesec, dva, tri kako se postaviti. ASK se nama dogodila prije dvije godine. Samo je sadašnji ministar tada bio prvi na barikadama i galamio da ne da hrvatsko selo."
Gospodarska samodostatnost Hrvatske - porazna
"Što je Domovinski pokret nakon što je dobio resor Ministarstva poljoprivrede napravio da se takvo stanje kakvo smo imali prije 2 godine ne dogodi? Što je napravila Plenkovićeva vlada da im prenese neka svoja saznanja i da stavi to u daljnje planove, ako im je toliko bitna domaća lokalna proizvodnja i opstanak ljudi u Slavoniji. Jer ovo je nešto što samo može rezultirati daljnjom demografskom pustoši. Nisu napravili apsolutno ništa, jer njihov interes je nešto sasvim drugo."
Komentirao je i gospodarsku samodostatnost Hrvatske: "Dakle stanje je apsolutno porazno. Zašto je tome tako? Jer ne postoji nikakva nacionalna politika, samo s vremena na vrijeme 'bajamo' ljude i onda dođe netko iz HDZ-a, sad je došao netko iz DP-a, s nekom novom strategijom koja će sve to promijeniti, koja će omogućiti da sve bude bolje, ali to se jednostavno u realnom životu ne događa."
