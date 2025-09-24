Profesor: Ne možete neoprezno ilegalno držati svinju, to je kao da vam je neoprezno nikla marihuana u stanu

Ljubo Barbić objasnio je zašto je Hrvatsku ponovno pogodila afrička svinjska kuga: "Pitanje je je li se ona ponovno dogodila ili je cijelo vrijeme virus bio prisutan. Ono što je nevjerojatno je da javnost ne prihvaća da govorimo o bolesti koja se širi na području Europe od 2007. godine kada se prvi put pojavila u Gruziji. Od tada se širi prema Hrvatskoj. 2014 godine kada bolest prvi put ulazi u Češku i ostale europske države, 2018. godine pojavljuje se u susjedstvu i mi se idućih pet godina pripremamo na ono što se događa 2023."