Ljubo Barbić za N1
Profesor: Ne možete neoprezno ilegalno držati svinju, to je kao da vam je neoprezno nikla marihuana u stanu
Prof. dr. sc. Ljubo Barbić s Veterinarskog fakulteta u Zagrebu bio je gost Novog dana kod našeg Tihomira Ladišića s kojim je razgovarao o afričkoj svinjskog kugi koja je pogodila istok Hrvatske.
Oglas
Ljubo Barbić objasnio je zašto je Hrvatsku ponovno pogodila afrička svinjska kuga: "Pitanje je je li se ona ponovno dogodila ili je cijelo vrijeme virus bio prisutan. Ono što je nevjerojatno je da javnost ne prihvaća da govorimo o bolesti koja se širi na području Europe od 2007. godine kada se prvi put pojavila u Gruziji. Od tada se širi prema Hrvatskoj. 2014 godine kada bolest prvi put ulazi u Češku i ostale europske države, 2018. godine pojavljuje se u susjedstvu i mi se idućih pet godina pripremamo na ono što se događa 2023."
"Ne postoji cjepivo"
"Za afričku svinjsku kugu ne postoji cjepivo i to nije alternativa. Ono što se nekada cijepilo je druga bolest, drugi uzročnik i to je Hrvatske uspješno riješila", dodaje.
Ističe da od 2007. godine postoje propisi kako treba izgledati uzgoj svinja i biosigurnosne mjere: "Struku nije iznenadilo jer je to nešto što se širi i preko 10 godina je prisutno u europskim državama, preko sedam godina u susjednim državama, Mađarskoj i Srbiji."
O "specijalnom ratu"
Barbić je komentirao i tezu "specijalnog rata": "Čak i da je hipotetski netko namjerno zarazio farmu, to je i dalje jedna farma, a mi imamo problem izbijanja na desecima objekata i za to nije kriv specijalni rat nego je kriv sustav i način držanja."
Zašto se mjere nisu provodile?
Zašto se mjere nisu provodile? "Vrlo se nježno poziva na pojačan oprez, nije potreban pojačan oprez nego poštivanje zakona. Ne možete vi neoprezno ilegalno držati svinju, to je kao da vam je neoprezno nikla marihuana u stanu. Nije to neoprez nego nepoštivanje zakona. Dokle god je tako, teško je da ćemo moći doći do željenog rezultata", kaže profesor.
"Nema apsolutne zaštite"
Barbić govori da ne postoji staklena kupola i da je pitanje ulaska virusa na farmu pitanje pritiska virusa izvana: "Ako imate ilegalno držanje, ilegalni promet i sve oko te farme, ništa na svijetu nije savršena i najmanja pukotina može biti način kako će virus ući. Čak i ptice i insekti mogu teoretski prenijeti virus. Nema apsolutne zaštite"
Problem u načinu držanja svinja
Navodi da i druge europske zemlje imaju problem s afričkom svinjskom kugom: "U Hrvatskoj i Rumunjskoj imate značajno više pojave bolesti u držanih nego u divljih svinja. Dovoljno je jasno da je problem u načinu držanja, u nepoštivanju zakonskih odredbi. Susjed koji ilegalno drži svinje ugrožava i vas."
Profesor vjeruje da se epidemija može zaustaviti uz pridržavanje svih mjera: "Moramo biti svjesni da jedna izvezena životnija s tog područja na područje Varaždina može otvoriti potpuno novu epizodu."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas