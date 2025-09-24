Oglas

Stigao odgovor

Stigla prva reakcija Rusije na Trumpov zaokret oko Ukrajine

author author
N1 Info , Hina
|
24. ruj. 2025. 11:06
Dmitrij Peskov, AFP
Anton Vaganov / POOL / AFP

Kremlj je u srijedu odbacio tvrdnje američkog predsjednika Donalda Trumpa da je Rusija „tigar od papira”, dodajući da ruski predsjednik Vladimir Putin i dalje cijeni pokušaje republikanca da završi rat u Ukrajini iako zasad nisu donijeli rezultate.

Oglas

Trump je u utorak, u iznenadnoj promjeni svog narativa, objavio kako vjeruje da Ukrajina može vratiti sav okupirani teritorij, pa je pozvao Kijev da djeluje odmah jer je Moskva suočena s „velikim” ekonomskim problemima. 

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov odbacio je tvrdnje američkog predsjednika, kazavši da je Rusija medvjed, ne tigar, a da ne postoji nešto kao „medvjed od papira”.

Uvjeravajući da je Rusija "stabilna", glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov u intervjuu za RBC radio je rekao da "Rusija održava svoju ekonomsku stabilnost", dodajući, međutim, da se "Rusija suočava s napetostima i problemima u raznim sektorima gospodarstva".

Peskov je također rekao da ruska vojska napreduje u Ukrajini te da je dinamika na prvim linijama borbe jasna. Glasnogovornik Kremlja da Moskva nema drugog izbora nego nastaviti ofenzivu u Ukrajini. 

„Nastavljamo našu specijalnu vojnu operaciju kako bismo osigurali svoje interese i postigli ciljeve koje je predsjednik naše zemlje postavio od samog početka. I to činimo za sadašnjost i budućnost naše zemlje, za mnoge buduće generacije. Stoga nemamo alternativu”, rekao je Peskov, a prenosi agencija France Presse. 

Peskov je kazao i kako je zatopljenje odnosa Washingtona i Moskve, koje je potaknuo Trump, zasad donijelo „gotovo nula rezultata”.

Teme
Donald Trump Rusija rat u Ukrajini

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (3)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (3)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ