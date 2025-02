Jurčić o slabljenju bojkota: “Ljudi su iskazali gnjev i vratit će se svome životu. Ovo će ostati samo među aktivistima”

Podijeli :

Nakon tri tjedna, odnosno tri petka općeg bojkota trgovina, na koji je pozvala potrošačka platforma "Halo, inspektore", osjeti se pad entuzijazma za takav oblik prosvjeda zbog visokih cijena.

Podaci Porezne uprave govore da je u petak, 7. veljače, broj računa izdanih u trgovini na malo u Hrvatskoj bio za 26 posto veći nego tjedan dana ranije, 31. siječnja, a u odnosu na petak 24. siječnja, kada je održan prvi jednodnevni opći bojkot, broj izdanih računa bio je veći 51 posto. Također i iznos računa ovoga petka bio je za 40 posto veći u odnosu na prošli te 66 posto u odnosu na pretprošli petak.

Porezna objavila podatke: Evo koliko se potrošilo u odnosu na prošli petak i onaj prije bojkota

Sve to jasno govori da bojkot trgovina, barem što se tiče jednodnevnog općeg bojkota petkom, polako slabi. Glavni organizator u ime platforme “Halo, inspektore”, Josip Kelemen, u ponedjeljak je na Hrvatskom radiju izjavio da je dosadašnji bojkot ipak donio “pomak na bolje” te da se “čuo glas potrošača koji su izrazili svoje nezadovoljstvo visokim, enormnim cijenama”.

Jurčić točno predvidio ‘ispuhavanje’ bojkota

Prije dva tjedna, a nakon onog prvog petka općeg bojkota, ekonomist Ljubo Jurčić kazao nam je da Vlada ima instrumente i politike kojima može dovesti tržište u red, a da to neće učiniti građani prosvjedujući.

“Oni jednom neće otići u kupovinu. Drugi puta će otići u neki drugi kvart, a već treći puta kupovat će tamo gdje inače kupuju”, rekao je tada Jurčić.

Kelemen o bojkotu: Dio potrošača podlegao akcijama u dućanima, poslije su nam se ispričavali

Ispostavilo se da je bio u pravu i da je već u trećem krugu bojkot počeo splašnjavati.

“To je, naprosto, psihologija ponašanja ljudi, odnosno potrošača”, rekao nam je Jurčić sada, nakon trećeg tjedna bojkota.

“Po prirodi stvari, bojkot će splašnjavati”

“U ljudima se nagomilala frustracija i gnjev zbog odnosa cijena i plaća. A taj odnos je kod nas ubitačan. Ljudi vide te cijene i u njima se skupio gnjev protiv trgovaca, pogotovo kada su vidjeli da u tome nisu sami. Svi su oni još željniji da iskažu svoj gnjev kada vide da se i drugi tako osjećaju. No, to je taj prvi efekt koji je uvijek najsnažniji na početku. Po prirodi stvari, bojkot će splašnjavati i ići prema onome što se u fizici zove prigušenom oscilacijom. Prvi skok uvijek je najveći, a svaki sljedeći sve manji. Neće tu više biti nekih posebnih pomaka. Ljudi će se pokušati racionalno ponašati unutar svog dohotka, svojih potreba i cijena. To su tri ključne stvari”, dodao je.

“Nisu problem cijene, nego uništena proizvodnja”

Ponovio je Jurčić i tvrdnju da ne idu kupci u dućan da bi pravili profit trgovcu, nego da zadovolje svoje potrebe.

“Ljudima nije u temelju izražavanje gnjeva, nego zadovoljavanje svojih potreba. Zato se u svakom koraku dosad bojkot ispuhivao. To sad ide prema tome da bojkot na koncu ostane samo među aktivistima. Ostali će se vratiti svome životu pokušavajući se snaći između svoga dohotka i svojih potreba. Oni će i dalje ostati nezadovoljni, ali nakon petog ili šestog puta vidjet će da to (bojkot) nema nekog velikog efekta pa će nastojati racionalizirati svoju potrošnju”, smatra Jurčić.

Umirovljenici o bojkotu: “Uspjet će samo ako i bogati budu bojkotirali. Nama ostalima svaki dan je bojkot”

Također napominje da je bojkot, iako usmjeren na trgovce, u suštini usmjeren prema Vladi koja nema ekonomsku politiku.

“Da je ima, dizala bi dohodak onoliko koliko bi trebalo. Kad pogledate povijest, cijene su posvuda uvijek rasle. A pametne politike uvijek su radile na tome da postignu balans između plaća i cijena. Nisu naš problem cijene, naš je problem što smo uništili proizvodnju”, dodao je.

“Umirovljenik nema što čekati da završi bojkot”

Organizator prosvjeda Kelemen u ponedjeljak je također kazao da je dio potrošača podlegao agresivnim marketinškim ponudama trgovaca, u prvom redu umirovljenici koji su tih dana dobili mirovine.

“Dio tih koji su poziv prihvatili ispričavali su se nama. Objašnjavali su da su morali otići, posebno umirovljenici, koji su rekli da im mnogo znači uštedjeti 10-20 eura, jer da im je to preživljavanje još 2-3 dana”, rekao je Kelemen.

Kelemen o podacima Porezne uprave: “Ovo nije fijasko. I dalje manje trošimo”

Jurčić je prokomentirao tu tvrdnju.

“Psihologija ponašanja prosječnog umirovljenika, koji nema značajnije pomoći djece ili nekog drugog, takva je da kad dobije mirovinu on najprije plati režije da mu ne isključe struju, vodu i grijanje, a potom ide napuniti svoju košaricu. U prvih deset dana kad dobije mirovinu, njemu je to sve. On nema što čekati da završi ovaj ili onaj bojkot. Ne ide se u dućan iz obijesti, nego zato što se mora kupiti kruh, mlijeko i što već treba”, kazao je.

