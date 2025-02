Kelemen o bojkotu: Dio potrošača podlegao akcijama u dućanima, poslije su nam se ispričavali

Podijeli :

Davor Javorovic / Pixsell / ILUSTRACIJA

Dio potrošača podlegao je marketinškim potezima posljednjih dana, kazao je organizator bojkota s platforme "Halo, inspektore!" Josip Kelemen komentirajući nešto slabiju potporu potrošača bojkotu trgovina u petak.

“Doživjeli smo izuzetno agresivnu marketinšku kampanju. Potrošači su pozivani na sve moguće popuste, akcije, čak i jednodnevne akcije. Bili su to dani kada su ljudi dobili mirovine, plaće i ljudi su jednostavno prihvatili taj poziv. Dio tih koji su poziv prihvatili ispričavali su se nama. Objašnjavali su da su morali otići, posebno umirovljenici, koji su rekli da ima mnogo znači uštedjeti 10-20 eura, jer da im je to preživljavanje još 2-3 dana. To zapravo govori o hrvatskoj slici danas, gdje građani, potrošači doslovno preživljavaju s 4-5 eura. To je ono što je nastrašnije”, kazao je Josip Kelemen u emisiji U mreži Prvog, HR-a.

Porezna uprava objavila nove podatke o bojkotu trgovina, pogledajte koliko se trošilo Organizatori poručili: “Bojkot je uspio. Postignuta su dva cilja”

Što se tiče samog bojkota proteklih 16 dana, vidljivo je, dodao je, da se ipak nešto pomaklo na bolje.

“Čuo se glas potrošača. Oni su izrazili svoje nezadovoljstvo visokim, enormnim cijenama. Potrošači su dali glas za pokretanje tijela državne vlasti koja je jednostavno spavala i moram priznati, u ovom trenutku, više od 108 milijuna eura koliko je zapravo smanjena potrošnja govori da je ipak poslana snažna poruka i da su potrošači poslali, ja bih rekao, jednu i gromoglasnu poruku svima onima koji trebaju odlučivati. Međutim, ono što je isto zanimljivo to je da su svi zakazali, struka i politika, instituti, analitičari, svi”, rekao je.

“Problem je u tome što danas svi govore, svi pametuju. Međutim, prošle su gotovo dvije godine kako mi upozoravamo na snažan rast cijena, na inflaciju i stalno pozivamo tijela javne vlasti da se aktiviraju. Trebalo se sve ovo dogoditi da netko počne konačno nešto poduzimati. I još uvijek nismo zadovoljni, naravno, kao potrošači”, naglasio je Kelemen.