Kako je jedan cappuccino od 2,50 eura posvađao stanovnike ovog europskog grada

Uspjeh je stigao brzo: dvije godine nakon osnivanja, lanac kave za van ima oko 15 lokacija u Berlinu – gotovo koliko i američki Starbucks – kao i još četiri u Münchenu, a otvara i prvi kafić u Hamburgu. LAP podržavaju investicijski fondovi specijalizirani za tehnologiju i prehranu, poput FoodLabsa, HV Capitala i Insight Partnersa. Hage teško objašnjava kampanju usmjerenu protiv LAP-a, iako je ona lancu donijela neočekivanu reputaciju. “Isprva su nas optuživali da podupiremo antipalestinski pokret, sve dok ljudi nisu shvatili da sam Libanonac. Blogovi tvrde da nas podržava američki investitor Peter Thiel, koji financira industriju oružja. To nema smisla. Ali ne morate živjeti u 100 različitih zemalja da biste shvatili da ovo nije normalno”, rekao je. Hage je istaknuo da ne vjeruje u teorije zavjere, ali je nagovijestio da se berlinska policija brine za njegovu sigurnost.