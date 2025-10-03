Koje su godine posebno važne za visoku mirovinu u Njemačkoj?

Tko svoje posljednje radne godine prepusti slučaju, doslovno gubi novac. Ključno je razjasniti stanje na mirovinskom račun tri do pet godina prije mirovine. Tada se provjeravaju svi mirovinski podaci, jer se ne evidentiraju svi automatski. Propusti poput školovanja, odgoja djece, njege članova obitelji ili posebnih razdoblja moraju se osobno prijaviti i dokazati. U suprotnom, mirovina može biti manja.