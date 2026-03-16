Oglas

Podaci DZS-a

Koje su uslužne djelatnosti najviše poskupjele, a gdje su cijene pale?

author
Hina
|
16. ožu. 2026. 11:43
23.12.2020., Velika Gorica - Sortiranje paketa i pisama u Sortirnom centru Hrvatske poste u Velikoj Gorici.rPhoto: Davor Puklavec/PIXSELL
Davor Puklavec/PIXSELL

Ukupni indeks cijena uslužnih djelatnosti pružatelja usluga u četvrtom tromjesečju 2025. porastao je na godišnjoj , a pao na tromjesečnoj razini, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku objavljeni u ponedjeljak.

Oglas

Cijene uslužnih djelatnosti pružatelja usluga u četvrtom tromjesečju 2025. godine porasle za 5,4 posto u odnosu na isto tromjesečje prethodne godine.

Pritom su najviše porasle u poštanskim kurirskim djelatnostima, za 22,1 posto, zaštitnoj i istražnoj djelatnosti za 16,7 posto te vodenom prijevozu za 12,2 posto.

Cijene su pale u emitiranje programa (za 4,2 posto), iznajmljivanju i davanju u zakup (leasing), za dva posto te u ostalim stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima, za 1,1 posto.

U četvrtom tromjesečju 2025. u odnosu na prethodno tromjesečje cijene uslužnih djelatnosti pružatelja usluga pale su za 10,6 posto.

Cijene su najviše pale u smještaju (za 46,4 poto, iznajmljivanju i davanju u zakup, za 27,5 posto te putničkim agencijama, organizaciji putovanja i ostalim rezervacijskim uslugama i djelatnostima povezanima s njima, za 14,9 posto.

Istovremeno su cijene najviše porasle u telekomunikacijama, za 10,3 posto, izdavaštvu, 5,9 posto i proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa , za 2,7 posto.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
DZS uslužne djelatnosti

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ