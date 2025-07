Analitičar: "HDZ će profitirati od Thompsonovog koncerta. Tamo se igrala licemjerna igra"

"Ima na ljevici ljudi koji su spremni jasno reći što misle o tome, no čim u stranačkim priopćenjima postoji "ali" - a govori se "ali to je samo koncert..." i "ali ima i nekih lijepih pjesama..." - onda to više nije to. Profesor sam logike pa znam što je definicija i da definicija traži jasno sadržajno oblikovanje pojma. No kako ćete jasno i sadržajno definirati da je "za dom spremni" ustaški pozdrav, ako tomu odmah dodate "ali". Čim to dodate, od toga nema više ništa", zaključio je naš sugovornik.