Hoće li cijene smještaja u domovima za starije rasti? Evo što kažu iz Zagreba i Rijeke

Cijene smještaja u domovima za starije i nemoćne jako su visoke. Građani redovito strahuju i od novih poskupljenja usluga. Zanimalo nas je hoće li cijene domova za starije u Zagrebu i Rijeci na jesen rasti. Cijene u Zagrebu ostaju iste, a nisu rasle od 2018. godine, kako su nam se pohvalili iz Grada Zagreba. Još uvijek nije poznato hoće li domovi za starije u Rijeci ‘doživjeti’ porast cijena smještaja, ali jasno je kako bilježe povećanje troškova poslovanja.

Za mjesto u domovima za starije i nemoćne osobe čeka se godinama. Osim toga, dobro je poznato da je za isti taj smještaj potrebno izdvojiti pozamašnu svotu novca. Stariji građani redovito strahuju i od poskupljenja usluga. Zanimalo nas je hoće li se cijene domova za starije u Zagrebu i Rijeci na jesen mijenjati. S obzirom na to da su domovi u vlasništvu županija, upit smo poslali Gradu Zagrebu i Primorsko-goranskoj županiji. Inače, problem domova za starije je i nedostatak radnika, piše Mirovina.hr.

Kako od lipnja 2018. godine u domovima za starije u nadležnosti Grada Zagreba nisu podizali cijene usluge smještaja unatoč povećanjima troškova, pohvalili su nam se iz Grada Zagreba.

"Imajući u vidu kako su starije osobe u najvećem riziku od siromaštva i nadalje ćemo koristiti sve raspoložive mogućnosti u nastojanju da ne dođe do njihova povećanja, iako su za korisnike značajno niže od ekonomske. Pritom napominjemo kako je za obavljanje djelatnosti gradskih domova za starije osobe u Proračunu Grada Zagreba za 2025. osigurano gotovo 31 milijuna eura", odgovorili su iz Grada za Mirovinu.

Odluka o cijenama na Kvarneru još se čeka

Hoće li cijena smještaja u domovima za starije osobe kojima je osnivač Primorsko-goranska županija poskupjeti, još nije poznato. Predstavnici Primorsko-goranske županije planiraju održati sastanak sa predstavnicima nadležnog Ministarstva. Sve to s ciljem povećanja ugovorene cijene za socijalnu kategoriju korisnika te dobivanja konkretnih informacija o promjeni modela, kako su nam objasnili iz Upravnog odjela za socijalnu politiku i mlade Primorsko- goranske županije. Nakon sastanka konačna odluka o cijeni u domovima za starije osobe čiji je osnivač Primorsko-goranska županija, bit će poznata.

"Od 2021. godine vidljiv je nagli porast troškova poslovanja domova za starije osobe čiji je osnivač Primorsko-goranska županija. To je rezultiralo značajnim povećanjem sufinanciranja poslovanja od strane osnivača. Usporednom analizom troškova u razdoblju od 2021. do 2025. godine utvrđeno je da u promatranom razdoblju troškovi za plaće i materijalni troškovi imaju najveći trend rasta. Sljedeći podatak daje jasnu sliku povećanja troškova poslovanja u promatranom razdoblju", objasnili su.

Primorsko-goranska županija je u 2021. godini sufinancirala redovno poslovanje domova za starije osobe sa 804.460,00 eura, a u 2025. godini sa 3.283.281,00 eura. To čini povećanje od 308,13 posto. Situaciju dodatno otežava i ugovorena cijena za socijalnu kategoriju korisnika koju sukladno propisanom intervalu određuje nadležno Ministarstvo, a koja je značajno niža od cijene za korisnike koji ne ulaze u socijalne kategorije da bi imali olakšice, kako su poručili.