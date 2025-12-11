Oglas

Sergej Lavrov

Prvi čovjek ruske diplomacije: Svi nesporazumi s Amerikom oko Ukrajine su riješeni

author
Hina
|
11. pro. 2025. 11:57
Sergej Lavrov
ALEXANDER NEMENOV / AFP

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je u četvrtak da su svi "nesporazumi" sa Sjedinjenim Državama oko Ukrajine riješeni nakon sastanka između predsjednika Vladimira Putina i američkog izaslanika Stevea Witkoffa ranije ovog mjeseca.

Kremlj je opisao sastanak 2. prosinca s Witkoffom i Jaredom Kushnerom kao "konstruktivan", iako nisu postignuti veći pomaci u rješavanju rata u Ukrajini.

Lavrov je u četvrtak rekao da su razgovori potvrdili "međusobno razumijevanje", koje su postigli Putin i predsjednik SAD-a Donald Trump na samitu na Aljasci u kolovozu.

"Sada, ovdje, u našim pregovorima s Amerikancima o ukrajinskom pitanju, osobno vjerujem da su nesporazumi riješeni", rekao je.

Lavrov je dodao da Rusija želi da se paket dokumenata dogovori kako bi se podupro dugoročni i održivi mirovni sporazum u Ukrajini s jamstvima sigurnosti za sve uključene strane.

"Prenijeli smo našim američkim kolegama dodatne prijedloge u vezi s jamstvima kolektivne sigurnosti", rekao je Lavrov. "Razumijemo da se prilikom rasprave o sigurnosnim jamstvima ne možemo ograničiti samo na Ukrajinu."

Također je rekao da Rusija neće prihvatiti članstvo Ukrajine u NATO-u i da Moskva želi zaštitu govornika ruskog u Ukrajini.

Teme
SAD donald trump mir u ukrajini rusija sergej lavrov ukrajina vladimir putin

