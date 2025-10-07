Udruga za zaštitu potrošača
Knežević o inflaciji: "Cijene stalno poskupljuju bez ikakvog rezona i bez ikakvog objašnjenja"
Ana Knežević, predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača gostovala je u Novom danu gdje je komentirala porast inflacije u Hrvatskoj te kako će se to odraziti na potrošače.
Podsjećamo, potrošačke cijene u Hrvatskoj bile su u rujnu 4,2 posto veće u odnosu na isti lanjski mjesec, objavio je Državni zavod za statistiku (DZS), čime je inflacija opet ubrzala na godišnjoj razini, dok podaci Eurostata pokazuju da je inflacija u Hrvatskoj i u devetom mjesecu bila među najvišima u eurozoni.
Upitana iznenađuje li je porast cijena Ana Knežević je odgovorila:
"Nas nije iznenadila. Uvijek se Vlada iznenadi odnosno rade projekcije koje oni zasnivaju samo na njima poznatim pokazateljima. Očito da to nema veze sa stvarnim životom, da su malo više prisutni u stvarnosti, onda ne bi bilo ovakvih iznenađenja."
Knežević je nastavila: "Vlada se upustila u otpuštanje subvencija, cijene energenata su poskupile, a kad poskupe energenti, to neminovno utječe i na poskupljenje svih ostalih cijena," tumačeći kako je to prvi ulazni trošak koje trgovci obračunavaju kada dižu cijene.
Hoće li cijene i dalje rasti?
"Realno je za očekivati da će cijene i dalje rasti. Jer cijene u Hrvatskoj od početka 2022. godine stalno rastu. Mi smo se već na to navikli da nam je to normalna situacija, dakle, sve što Vlada poduzima jednostavno ne djeluje i te sve priče kako mi živimo bolje... Premijer stalno govori da se u Hrvatskoj živi sve bolje, ne znam na temelju čega to govori. Da samo prošeta malo po tržnicama i dućanima vidio bi kako ljudi žive sve lošije."
Potrošačka kartica
Hrvatska udruga za zaštitu potrošača izrađuje potrošačku karticu, Knežević objašnjava: "Vidljivo je koliko treba za četveročlanu obitelj, tročlanu i za samca. Prema našoj košarici za samca treba 250 eura, a prema podacima Zavoda za mirovinsko osiguranje u Hrvatskoj ima 300 000 koji imaju 300 eura i manje. Ljudi moraju jesti. Vidjeli ste i po medijima, ljudi imaju 300 eura mirovinu, nakon što pokriju troškove, ostaje im 100 za hranu kad plate hranu. Cijene stalno poskupljuju bez ikakvog rezona, i bez ikakvog objašnjenja."
Komentirala je, također potrebu da više proizvoda bude dostupno s ograničenom cijenom. Iako je Vlada polako krenula s ukidanjem mjera, Knežević ne strahuje da može doći do ukidanja mjera koje se tiču proizvoda s ograničenom cijenom, s obzirom na to da je to "dobra socijalna koja pomaže."
Uredba o instant plaćanjima
Recentno je najavljeno, također, uvođenje instant plaćanja u bankama, kao brža alternativa "običnim" plaćanjima jer omogućuju prijenose novčanih sredstava s računa na račun unutar najviše 10 sekundi, u bilo kojem trenutku i na bilo koji dan u godini.
Knežević je komentirala "Kontrola plaćanja je velika pomoć potrošačima - banka će morati upozoriti kad mi nešto plaćamo. Potrošač ipak odlučuje, ali ovo će mu biti velika pomoć jer imamo jako puno prijevara. Mogućnost prijevara će se svesti na puno manju mjeru. Nadam se da su se banke pripremile."
