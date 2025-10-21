Ekonomski analitičar Neven Vidaković, bio je gost Novog dana kod Tihomira Ladišića gdje je pričao o inflaciji. Odgovorio je tko je za nju odgovoran.
"To je jako jednostavno. Imamo institucionalnu i osobnu odgovornost. Institucionalna odgovornost je na Hrvatskoj narodnoj banci. Ona je zadužena za stabilnost cijena odnosno za inflaciju. Sve ostalo su gluposti.
Što je uzrok inflacije je irelevantno. Kada se pojavi inflacija, HNB mora djelovati da je smanji, to je zakonska odgovornost HNB-a. Sve ostalo su pokušaji laganja, standardnog laganja HNB-a da objasni da nisu oni krivi.
U ekonomiji postoji nešto što se zove suprotna kontradiktorna politika. Imate ekspanzivnu fiskalnu politiku, država puno troši, a s druge strane možete imati, što je Amerika imala, restriktivnu monetarnu politiku da se ti učinci smanje i da nemate inflaciju.
To je potpuno normalna ekonomska politika koja se stotinama puta provela u drugim zemljama. Kod nas se nije provela iz jednostavnog razloga jer Boris Vujčić kontinuirano odbija raditi svoj posao. On je 2022. u osmom mjesecu izjavio: HNB neće poduzimati mjere protiv inflacije. On to stalno govori da neće raditi ništa.
Zatim dolazimo do osobne odgovornosti, a ona leži na Andreju Plenkoviću. Imao je dva puta priliku smijeniti guvernera. Prošle godine kad smo imali veliku inflaciju, on se odlučio za čovjeka koji se 24 godine jasno zalaže za uništenje hrvatske ekonomije", rekao je Vidaković.
Odgovorio je i na pitanje što se promijenilo u godinu dana da je Vlada sada odlučila kritizirati i tražiti mjere i politike HNB-a.
"Zato što se ništa neće napraviti. Imate guvernera koji ima svoj mandat i šefa Vlade HDZ-a koji ima tri godine mira. Kad imate ljude koji će napraviti sve samo da ne donesu odluku, onda imate ovo", zaključio je Vidaković.
