Oglas

"novo zlatno doba"

Mađarska sklopila ugovor s američkim Chevronom o opskrbi plinom

author
Hina
|
16. pro. 2025. 17:45
Chevron
BRANDON BELL / Getty Images via AFP

Mađarska je u utorak objavila da je potpisala petogodišnji ugovor o opskrbi plinom s američkom energetskom kompanijom Chevronom.

Oglas

Novi ugovor, koji su sklopili Chevron i mađarska javna elektroenergetska kompanija MVM, predviđa isporuku 400 milijuna metara prostornih LNG-a na godinu u idućih pet godina, rekao je mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto na zajedničkoj konferenciji za novinare sa zamjenikom američkog ministra za energetiku, Jamesom Danlyjem.

Szijjarto je pozdravio novo "zlatno doba" u suradnji između dviju zemalja.

Mađarski premijer Viktor Orban obećao je prošli mjesec na sastanku s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom da će nastaviti uvoziti ruska fosilna goriva, unatoč planu EU-a da zabrani uvoz ruskog plina do kraja 2027.

MVM je u zadnjih nekoliko mjeseci potpisao ugovore s britanskim Shellom, francuskim Engieom i azerbajdžanskim SOCAR-om.

Zahvaljujući ugovoru sa Chevronom, ti ugovori trebali bi omogućiti Mađarskoj uvoz 1,4 milijarde metara prostornih plina na godinu iz ne-ruskih izvora.

No ugovor koji je Mađarska sklopila na 15 godina s ruskim Gazpromom predviđa isporuku 4,5 milijardi metara prostornih plina na godinu do 2036. Ne računajući druge ugovore o opskrbi sklopljene u zadnjih nekoliko godina. 

Szijjarto je prije rekao da je do kraja studenoga u Mađarsku stiglo sedam milijardi metara prostornih ruskog plina. Prošle godine, Mađarska je potrošila oko 8,5 milijardi metara prostornih plina. 

PROČITAJTE JOŠ

Teme
Peter Szijjarto chevron gazprom mađarska opsrkba plinom plin uvoz ruskog plina

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (2)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (2)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ