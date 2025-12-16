Mađarska sklopila ugovor s američkim Chevronom o opskrbi plinom

Novi ugovor, koji su sklopili Chevron i mađarska javna elektroenergetska kompanija MVM, predviđa isporuku 400 milijuna metara prostornih LNG-a na godinu u idućih pet godina, rekao je mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto na zajedničkoj konferenciji za novinare sa zamjenikom američkog ministra za energetiku, Jamesom Danlyjem.