Mercedes u čistki: Radnicima nudi "turbopremije", iznosi i do pola milijuna eura

Štednja se ne provodi samo kroz otpremnine. Mercedes planira proširiti proizvodnju u mađarskom Kecskemetu, gdje su troškovi, prema podacima tvrtke, čak 70 posto niži nego u Njemačkoj. Paralelno, u pogonu u Sindelfingenu luksuzni modeli S-Klase i EQS rade u samo jednoj smjeni – lani je proizvedeno 205.000 vozila, dok ih je 2018. bilo više od 330.000.