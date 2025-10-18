Mercedes u čistki: Radnicima nudi "turbopremije", iznosi i do pola milijuna eura

Njemački proizvođač automobila Mercedes-Benz potiho provodi jedan od najvećih programa dobrovoljnog odlaska radnika u automobilskoj industriji posljednjih godina.
Tvrtku napustilo 4000 radnika
Prema informacijama Handelsblatta, tvrtku je do sada napustilo oko 4000 radnika koji su prihvatili otpremnine – znatno više negoli je uprava očekivala.
Program je dio šireg plana štednje kojim izvršni direktor Ola Källenius do 2027. želi smanjiti troškove za pet milijardi eura, od čega se oko milijardu planira uštedjeti smanjenjem troškova rada.
Mjere su usmjerene na tzv. indirektne zaposlenike – dakle sve koji ne rade izravno u proizvodnji, poput administrativnog osoblja, inženjera ili IT stručnjaka. Zbog sporazuma o zabrani otkaza koji u Njemačkoj vrijedi do kraja 2034., Mercedes je prisiljen ponuditi velikodušne otpremnine kako bi potaknuo dobrovoljni odlazak.
Ponudu je, prema insajderskim informacijama, primilo čak 40.000 zaposlenika. Posebno atraktivna bila je tzv. “turbopremija” za one koji su odluku donijeli brzo – dugogodišnji radnici mogli su dobiti i šesteroznamenkaste iznose. Primjerice, 55-godišnji voditelj tima s plaćom od 9000 eura mogao je računati na otpremninu od oko pola milijuna eura, piše Handelsblatt.
Val otkaza u cijeloj autoindustriji
Mercedes nije iznimka. Njemačka automobilska industrija u posljednje dvije godine izgubila je više od 55.000 radnih mjesta. Bosch planira ukinuti 22.000 pozicija, ZF 14.000, dok Volkswagen do 2030. želi smanjiti broj zaposlenih u Njemačkoj za 35.000.
Ipak, u Mercedesu tvrde da program nije “sječa radnih mjesta”, već dio transformacije. Tvrtka paralelno ulaže u prekvalifikaciju zaposlenika kako bi ih preusmjerila na “poslove budućnosti”.
Proizvodnja seli u Mađarsku, njemačke tvornice prazne
Štednja se ne provodi samo kroz otpremnine. Mercedes planira proširiti proizvodnju u mađarskom Kecskemetu, gdje su troškovi, prema podacima tvrtke, čak 70 posto niži nego u Njemačkoj. Paralelno, u pogonu u Sindelfingenu luksuzni modeli S-Klase i EQS rade u samo jednoj smjeni – lani je proizvedeno 205.000 vozila, dok ih je 2018. bilo više od 330.000.
Problemi u Kini i SAD-u, neuspjeh strategije za e-aute
Najveći izazovi dolaze s tržišta. U Kini, najvažnijem tržištu za Mercedes, vlada žestoka konkurencija i cjenovni ratovi. U SAD-u poslovanje otežavaju carine. Uz to, strategija prelaska isključivo na električne automobile do kraja desetljeća morala je biti povučena – samo jedan od deset Mercedesovih novih automobila je potpuno električan, a postojeći e-modeli loše se prodaju, osobito u Kini.
Zato Mercedes sada ulaže u modernizaciju klasičnih modela s unutarnjim izgaranjem, ali i priprema novu generaciju električnih vozila. Ove godine već su predstavljeni novi CLA na struju i obnovljeni GLC SUV.
