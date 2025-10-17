Sve više umirovljenika s najnižom mirovinom: Evo koliki je prosjek

Prema novoj vrijednosti najniže mirovine, u praksi bi ti izgledalo ovako. Ako ste skupili minimalno potrebnih 15 godina staža, najniža mirovina iznosila bi 230 eura. Za 20 godina staža, iznos se penje na 306 eura. Najniža mirovina za 25 godina staža po novom iznosi oko 383 eura, a za 30 godina 459 eura. Za 35 godina staža ne možete dobiti manje od 536 eura. Naravno, to ne vrijedi u slučaju prijevremene mirovine koja se umanjuje penalizacijom, već samo za starosne. Za 40 godina staža, najniža mirovina donosi 612 eura.