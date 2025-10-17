Sve više umirovljenika s najnižom mirovinom: Evo koliki je prosjek

Umirovljenika koji primaju najnižu mirovinu sve je više, a ona sada prosječno iznosi 448 eura. Trenutačno je dobiva 275.426 umirovljenika u Hrvatskoj pa tako svaka treća osoba u mirovini prima najnižu mirovinu. U posljednjih nekoliko godina najniža mirovina rasla je dva puta za tri posto. Usporedno su se dogodila i rekordna usklađivanja.
Oglas
Umirovljenika koji primaju najnižu mirovinu u Hrvatskoj je sve više. Trenutačno ih ukupno 275.426 preživljava od najniže mirovine. Najniže mirovine bez međunarodnih ugovora u prosjeku iznose 448 eura, prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz rujna. Gotovo svaka treća osoba u mirovini prima najnižu mirovinu.
U posljednjih nekoliko godina najniže mirovine dva puta su povećane za tri posto. Podsjetimo, od 1. srpnja ove godine novim Zakonom najniža mirovina povećana je za tri posto, a do povećanja od tri posto došlo je i u 2023. godini kada je povećanje iznosilo 12,13 eura. Osim toga, dogodila su se i rekordna usklađivanja, a rast inflacije i plaća doveo je tako i do rasta najniže mirovine, piše Mirovina.hr.
U 2023. najniža mirovina bila je 100 eura manja
Većina umirovljenika živi teško, a najteže je onima s najnižom mirovinom čiji broj se povećava. Od 1. srpnja 2025. vrijednost najniže mirovine za jednu godinu mirovinskog staža iznosi 15,32 eura. Osim što su povećane za tri posto, najniže mirovine dodatno su rasle i srpanjskim usklađivanjem za 6,48 posto.
Prije dvije godine, odnosno 2023., kada se kao i ove godine dogodio rast najniže mirovine za tri posto, u prosjeku su iznosile 349 eura. Najnižih mirovina bez međunarodnih ugovora tada je bilo ukupno 265.339, prema podacima HZMO-a. Tada su umirovljenici prosječno dobivali 100 eura manju najnižu mirovinu.
Prema podacima iz rujna ove godine, najviše umirovljenika s najnižom mirovinom su korisnici starosne mirovine, a ukupno ih je 214.991. Zatim, idu građani koji primaju invalidsku mirovinu kojih je ukupno 38.577. Najmanje umirovljenika s najnižom mirovinom prima obiteljsku mirovinu, takvih je 21.858, prema Zavodu za mirovinsko osiguranje.
Bila bi još niža da se računa prema plaći
Radni staž umirovljenika s najnižom mirovinom prosječno iznosi 28 godina i četiri mjeseca. Najniža mirovina je zaštitni mehanizam bez kojeg bi ove mirovine iznosile 298 eura, odnosno bile bi za čak 150 eura niže da su se računale i prema plaćama. Naime, kada je mirovina u izračunu prema godinama staža i ostvarenim plaćama niža od najniže, onda se računa samo prema godinama staža. One se množe s vrijednošću najniže mirovine.
Prema novoj vrijednosti najniže mirovine, u praksi bi ti izgledalo ovako. Ako ste skupili minimalno potrebnih 15 godina staža, najniža mirovina iznosila bi 230 eura. Za 20 godina staža, iznos se penje na 306 eura. Najniža mirovina za 25 godina staža po novom iznosi oko 383 eura, a za 30 godina 459 eura. Za 35 godina staža ne možete dobiti manje od 536 eura. Naravno, to ne vrijedi u slučaju prijevremene mirovine koja se umanjuje penalizacijom, već samo za starosne. Za 40 godina staža, najniža mirovina donosi 612 eura.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas