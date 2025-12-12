Grijanje luksuz
Milijuni ljudi u Europi žive u hladnim domovima: Gdje je energetsko siromaštvo najizraženije?
Udio ljudi u Europskoj uniji koji si ne mogu priuštiti adekvatno grijanje svojih domova porastao je nakon energetske krize potaknute ruskom invazijom na Ukrajinu.
Stanovanje je socijalno pravo, no deseci milijuna Europljana prisiljeni su živjeti u hladnim kućama i stanovima.
Prema podacima Eurostata, više od 41 milijuna ljudi u EU-u ne može si priuštiti da svoj dom grije na odgovarajući način, što čini 9,2 % ukupnog stanovništva. Oko dvije trećine onih koji žive u tzv. energetskom (gorivnom) siromaštvu nalazi se u četiri najveća gospodarstva Europske unije, piše Euronews.
Život u hladnom domu ne predstavlja samo emocionalni teret, nego može imati i ozbiljne posljedice za fizičko zdravlje. Istraživanja pokazuju da hladno okruženje povećava rizik od moždanog udara i respiratornih infekcija, kao i od nesreća povezanih sa smanjenom pokretljivošću i spretnošću.
Energetsko siromaštvo
Razina energetskog siromaštva znatno se razlikuje od zemlje do zemlje. Postoci na prvi pogled možda ne djeluju alarmantno, no kada se prevedu u apsolutne brojke, razmjeri problema postaju očiti.
Na temelju podataka o broju stanovnika na dan 1. siječnja 2024., Euronews izračunao je koliko je ljudi pogođeno ovim oblikom siromaštva.
U EU-u udio stanovnika koji ne mogu zagrijati svoj dom kreće se od 2,7 % u Finskoj do 19 % u Bugarskoj i Grčkoj.
Kada se uključe zemlje kandidatkinje za članstvo u EU i zemlje EFTA-e, raspon ide od 0,7 % u Švicarskoj do čak 33,8 % u Albaniji. Sjeverna Makedonija također znatno odskače s udjelom od 30,7 %.
Udio je viši od 10 % i u Litvi, Španjolskoj, Portugalu, Turskoj, Cipru, Crnoj Gori, Francuskoj i Rumunjskoj.
U Italiji i Njemačkoj udio ljudi koji ne mogu adekvatno grijati svoje domove niži je od prosjeka EU-a. Ujedinjeno Kraljevstvo nije u potpunosti usporedivo jer su najnoviji podaci za zemlju iz 2018. godine, kada je stopa iznosila 5 %.
Turska, Španjolska i Francuska na vrhu
Među 36 analiziranih zemalja, Turska bilježi najveći broj ljudi pogođenih energetskim siromaštvom. Iako se stopa posljednjih godina poboljšala, 2024. godine čak 12,9 milijuna ljudi u Turskoj nije moglo adekvatno grijati svoje domove.
Prema Eurostatu, u prvoj polovici 2025. Turska je imala drugu najnižu cijenu prirodnog plina, i u eurima i prema standardu kupovne moći (PPS). Kada je riječ o električnoj energiji, cijene su bile najniže u eurima, a treće najniže prema PPS-u.
Unatoč relativno niskim troškovima energije, velik dio stanovništva Turske i dalje pati od energetskog siromaštva.
U Španjolskoj, pak, 8,5 milijuna ljudi nije moglo grijati svoje domove, dok je u Francuskoj taj broj iznosio 8,1 milijun. U Njemačkoj je riječ o 5,3 milijuna ljudi, a u Italiji o 5,1 milijun.
Što uzrokuje energetsko siromaštvo?
Prema definiciji Europske komisije, energetsko siromaštvo nastaje kada kućanstvo mora toliko smanjiti potrošnju energije da to negativno utječe na zdravlje i dobrobit njegovih članova.
Glavni uzroci su tri međusobno povezana čimbenika: velik udio kućnog proračuna koji se troši na energiju, niski prihodi te loša energetska učinkovitost zgrada i kućanskih uređaja.
"Kriza izazvana pandemijom covid-19, nakon koje je uslijedio nagli rast cijena energije te ruska invazija na Ukrajinu u veljači 2022., dodatno su pogoršali ionako tešku situaciju za mnoge građane EU-a“, poručuju iz Europske komisije.
Udio ljudi koji ne mogu zagrijati svoje domove postupno se smanjivao od 2011. godine te je dosegnuo najnižu razinu 2019. i 2021., prije nego što je ponovno počeo rasti. Prošla godina donijela je novi pad tog udjela.
Prema Komisiji, ovaj pozitivan trend rezultat je kombinacije više čimbenika: smanjenja maloprodajnih cijena plina i električne energije, provedbe mjera energetske učinkovitosti u državama članicama EU-a, ali i boljeg razumijevanja energetskog siromaštva te skupina stanovništva koje su njime pogođene.
