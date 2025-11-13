novi podaci Eurostata
Cijene električne energije i plina diljem Europe: Koje su zemlje najskuplje?
Cijene električne energije i prirodnog plina za kućanstva znatno su se razišle diljem Europe u 2025. godini, pri čemu neka kućanstva plaćaju račune koji su i nekoliko puta viši od drugih, pokazuju novi podaci Eurostata.
Ruska invazija na Ukrajinu i dalje snažno utječe na europska energetska tržišta, dok razlike u nacionalnim politikama, energetskim izvorima i tarifnim sustavima dodatno produbljuju jaz između najjeftinijih i najskupljih zemalja.
Električna energija najjeftinija je u Turskoj, najskuplja u Njemačkoj
U prvom polugodištu 2025. godine, cijene električne energije za kućanstva kretale su se od 6,2 eura po 100 kWh u Turskoj do 38,4 eura u Njemačkoj, pokazuju podaci Eurostata. Prosjek za 38 europskih zemalja, uključujući članice EU-a, zemlje kandidatkinje i EFTA države, iznosio je 28,7 eura, piše euronews.
Zapadna Europa zabilježila je najviše nominalne cijene, a odmah iza Njemačke bili su Belgija (35,7 €) i Danska (34,9 €). Cijene su prelazile 30 eura i u Italiji, Irskoj i Češkoj. Nasuprot tome, većina istočnoeuropskih zemalja i kandidata za članstvo imala je znatno niže cijene. Električna energija stajala je manje od 10 eura po 100 kWh u Turskoj, Gruziji, Kosovu, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.
Među članicama EU-a, Mađarska (10,4 €) imala je najnižu cijenu električne energije, dok su Španjolska (26,1 €) i Francuska (26,6 €) ostale ispod prosjeka EU-a.
Kupovna moć smanjuje razlike u cijenama
Kada se cijene prilagode standardu kupovne moći (PPS) — mjeri koja uzima u obzir lokalne prihode i troškove života — razlike među državama postaju manje.
Euro nema jednaku vrijednost u cijeloj Europi: 1.000 eura može pokriti mjesečnu najamninu u Njemačkoj, ali i dvije ili tri u Bugarskoj. Stoga, iako prihodi u eurima mogu izgledati niži, prilagođavanje prema realnoj kupovnoj moći smanjuje razlike.
U pogledu cijena električne energije i plina, raspon ide od 12,8 PPS u Islandu do 39,2 PPS u Češkoj, koju slijedi Poljska (35 PPS). Italija i Njemačka također su među prvih pet, obje s više od 34 PPS.
Na donjem dijelu ljestvice nalaze se Malta (13,7 PPS), Turska (14 PPS) i Mađarska (15 PPS). Nordijske zemlje, osobito Norveška (16 PPS) i Finska (18,7 PPS), imaju nižu prilagođenu cijenu električne energije, a Švedska je također ispod prosjeka EU-a od 28,6 PPS.
Cijene električne energije ostale su relativno stabilne u mnogim zemljama, s promjenama manjim od 10 % između prvog polugodišta 2024. i 2025. godine. Međutim, neke zemlje doživjele su značajne promjene kada se gleda u nacionalnim valutama. Moldavija i Turska istaknule su se povećanjima većim od 50 %. Unutar EU-a, Luksemburg i Irska zabilježili su veća poskupljenja, veća od 25 %. S druge strane, Slovenija, Finska i Cipar zabilježile su najveće padove, svaki veći od 9 % u apsolutnom iznosu.
Cijene plina: Švedska najskuplja, Gruzija najjeftinija
Cijene prirodnog plina za kućanstva znatno su se razlikovale diljem Europe u prvom polugodištu 2025. godine. Švedska je imala najvišu cijenu — 21,30 eura po 100 kWh, a slijedile su Nizozemska (16,2 €) i Danska (13,1 €). Prosjek EU-a iznosio je 11,4 eura.
Nasuprot tome, Mađarska (3,07 €), Hrvatska (4,61 €) i Rumunjska (5,59 €) imale su najniže cijene u EU-u.
Gledajući sve zemlje za koje postoje podaci, Gruzija je imala najjeftiniji prirodni plin
- samo 1,7 eura, a slijedila ju je Turska (2,1 €).
Među najvećim gospodarstvima EU-a, Francuska (13 €) bila je najskuplja, ispred Italije (12,4 €) i Njemačke (12,2 €). Španjolska (8,6 €) ostala je najjeftinija među te četiri zemlje.
