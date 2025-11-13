Cijene električne energije i plina diljem Europe: Koje su zemlje najskuplje?

Cijene električne energije ostale su relativno stabilne u mnogim zemljama, s promjenama manjim od 10 % između prvog polugodišta 2024. i 2025. godine. Međutim, neke zemlje doživjele su značajne promjene kada se gleda u nacionalnim valutama. Moldavija i Turska istaknule su se povećanjima većim od 50 %. Unutar EU-a, Luksemburg i Irska zabilježili su veća poskupljenja, veća od 25 %. S druge strane, Slovenija, Finska i Cipar zabilježile su najveće padove, svaki veći od 9 % u apsolutnom iznosu.