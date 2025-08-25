Oglas

MILIJARDE EURA PRIHODA

Ministar Glavina komentirao cijene pa otkrio tko je "pobjednik ove turističke sezone"

N1 Info
25. kol. 2025. 07:37
11.07.2025., Split - Ministar turizma i sporta Tonci Glavina boravi u sluzbenom posjetu Gradu Splitu, gdje je s gradonacelnikom Tomislavom Sutom odrzao sastanak na temu turistickih i sportskih aktivnosti. Photo: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Ivana Ivanovic/PIXSELL

Na 50. Trci na prstenac u Barbanu ministr turizma i sporta Tonči Glavina pričao je o rezultatima ovogodišnje sezone i očekivanjima do kraja godine.

Glavina je istaknuo da Hrvatska bilježi povijesno najbolje brojke – ostvareno je 16 milijuna dolazaka i 83 milijuna noćenja. U odnosu na prošlu godinu, to je porast od dva posto u dolascima i jedan posto u noćenjima. Posebno je naglasio dobru predsezonu, dok postoje najave da će i posezona biti uspješna.

“Imamo rekordan postotak rezultata koji su generirani u pred sezoni, a imamo nagovještaje da će post sezona biti dobra što je idealan scenarij”, rekao je ministar turizma za HRT.

Govoreći o cijenama, priznao je da je bilo primjera koji nisu išli u korist turizmu. Ipak, smatra da su najveći dobitnici oni koji su ulagali u kvalitetu.

Hrvatskoj je potreban održivi razvoj turizma

“Pobjednici ove sezone su oni koji su ulagali u kvalitetu. Ali pobjednici smo svi gledajući na rezultate, a to je da nam je potrošnja rasla za prvih za 8 mjeseci. Plaće su najveće do sada što se tiče statistike”, naglasio je Glavina.

Ministar je ponovio da Hrvatskoj nije potreban rast kapaciteta, već održivi razvoj koji uzima u obzir i kvalitetu života lokalnog stanovništva. “Moramo raditi na što većem broju popunjenih dana u godini. To znači proširenje predsezone i post sezone”, dodao je.

Prihodi bi mogli dosegnuti 15,5 milijardi eura

Turizam i dalje ima ključnu ulogu u gospodarstvu. Prema procjenama Hrvatske narodne banke, prihodi bi ove godine mogli dosegnuti 15,5 milijardi eura.

Glavina je poručio i da je širenje apartmanskog smještaja zaustavljeno jer se stvorila neodrživa struktura kapaciteta. “Zaustavili smo bujanje novih kapaciteta”, zaključio je.

Teme
Tonči Glavina cijene turizam

