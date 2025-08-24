VREMENSKA PROGNOZA
Uživajte još malo u pravom ljetu: S krajem mjeseca stižu nove vrućine
Tijekom noći i ranog jutra preko naših je krajeva prolazilo nešto vlažnijeg zraka, no već tijekom dana postupno će se pojačavati utjecaj polja visokog tlaka koje će se zadržati nad ovim dijelom Europe nekoliko dana.
S pritiskom toplijeg zraka koji će stizati početkom idućeg tjedna, vrijeme će postajati stabilnije i sunčanije, a temperature će dan za danom rasti. Od sredine tjedna u mnogim će mjestima ponovno biti vruće, dok će krajem mjeseca, od petka nadalje, rasti mogućnost za promjenjivije vremenske prilike.
U jutarnjim satima očekuje se još dosta oblaka, a ponegdje i malo kiše, osobito u gorju i dijelovima Posavine. Kasnije će oblaci popuštati pa će prevladavati sunčano vrijeme. Na sjevernom i srednjem dijelu Jadrana bura će i dalje puhati snažno, a podno Velebita i s olujnim udarima. Najniže jutarnje temperature bit će uglavnom između 10 i 15 stupnjeva, dok će na moru ostati osjetno toplije, s vrijednostima od 18 do 22 °C.
Sunčana nedjelja
Tijekom poslijepodneva u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj prevladavat će sunčano ili djelomice sunčano vrijeme, uz slab vjetar i dnevnu temperaturu između 22 i 24 °C. Slično će biti i u Slavoniji, Baranji i Srijemu, gdje će sunčano vrijeme povremeno prekidati tek umjerena naoblaka. Iako će dan donijeti dosta sunčanih sati, temperatura od 23 do 24 °C ipak će biti nešto niža od onoga što se inače očekuje u drugoj polovini kolovoza.
U Dalmaciji će nedjelja biti pretežno sunčana uz malu do umjerenu naoblaku, ali u unutrašnjosti i oko gorja lokalno se može razviti jača naoblaka, pa nije isključen ni kratkotrajan pljusak. Puhat će slab do ponegdje umjeren jugozapadnjak, a more će biti malo valovito.
Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti će se kretati oko 25 °C, dok će uz obalu i na otocima dosezati 28 °C, donosi RTL-ova prognoza. Na zapadu zemlje očekuje se djelomice sunčano vrijeme, ali prema večeri sa sjeverozapada ponovno će pristizati nešto više oblaka. More će u početku još mjestimice biti umjereno valovito, no sa slabljenjem bure i stanje na moru će se smirivati.
Pravo ljetno vrijeme
Njegova temperatura varira od 22 °C, koliko je izmjereno u Malinskoj, do čak 26 °C na nekim drugim lokacijama. U gorju će dnevna temperatura biti oko 20 °C, dok će se uz more kretati oko 26 °C.
Ulaskom u novi tjedan prevladavat će stabilno i suho vrijeme, većinom sunčano, s tek povremenom umjerenom naoblakom, ponajviše u četvrtak na zapadu zemlje. S petkom raste vjerojatnost za dolazak promjene. Noći i jutra početkom tjedna ostat će svježija, ali s jačanjem južine u drugom dijelu tjedna postajat će toplija, a dnevne temperature će dodatno rasti. Od srijede nadalje ponovno će biti vrućih dana.
Na Jadranu će idućih dana prevladavati pravo ljetno vrijeme - sunčano, često i vedro, uz slab ili gotovo nezamjetan vjetar. Tek potkraj četvrtka zapuhat će jugo, koje će u petak jačati i donositi vrijeme s više promjena za sam kraj tjedna i mjeseca. Istodobno, temperature će u četvrtak i petak biti nešto više, pa će se mnogi ponovno suočiti s ljetnom vrućinom.
