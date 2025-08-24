Uživajte još malo u pravom ljetu: S krajem mjeseca stižu nove vrućine

U jutarnjim satima očekuje se još dosta oblaka, a ponegdje i malo kiše, osobito u gorju i dijelovima Posavine. Kasnije će oblaci popuštati pa će prevladavati sunčano vrijeme. Na sjevernom i srednjem dijelu Jadrana bura će i dalje puhati snažno, a podno Velebita i s olujnim udarima. Najniže jutarnje temperature bit će uglavnom između 10 i 15 stupnjeva, dok će na moru ostati osjetno toplije, s vrijednostima od 18 do 22 °C.