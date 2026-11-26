U vezu s počinjenjem ovog kaznenog djela dovodila su se dvojica 27-godišnjih državljana Nepala, također s reguliranim statusom u Hrvatskoj, priopćila je u nedjelju zagrebačka policija, navodeći da su obojica osumnjičenika bila pod nadzorom policije te se nad njima provodilo kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti.