27-godišnjak
Određen pritvor Nepalcu osumnjičenom za ubojstvo sunarodnjaka u Zagrebu
Sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda odredio je istražni zatvor 27-godišnjem državljaninu Nepala zbog sumnje da je u subotu navečer, u hostelu u Savskoj ulici, oštrim predmetom usmrtio 38-godišnjeg sunarodnjaka, izvijestilo je u četvrtak državno odvjetništvo.
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Tužiteljstvo je izvijestilo da je sudac istrage prihvatio njihov prijedlog i 27-godišnjaku odredio pritvor zbog opasnosti od bijega, mogućeg utjecaja na svjedoke i ponavljanja kaznenog djela.
Zagrebačko Županijsko državno odvjetništvo je priopćio kako postoji osnovana sumnja da je 27-godišnjak, 21. studenoga ove godine, nakon svađe i naguravanja, zadao žrtvi ubodnu ranu od koje je preminuo na mjestu zločina.
Policija je ranije izvijestila da se napad dogodio u subotu oko 23,50 sati na Savskoj cesti, gdje je oštrim predmetom teško ozlijeđen 38-godišnji nepalski državljanin s reguliranim statusom u RH, koji je od zadobivenih ozljeda preminuo na mjestu zločina.
U vezu s počinjenjem ovog kaznenog djela dovodila su se dvojica 27-godišnjih državljana Nepala, također s reguliranim statusom u Hrvatskoj, priopćila je u nedjelju zagrebačka policija, navodeći da su obojica osumnjičenika bila pod nadzorom policije te se nad njima provodilo kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti.
Prema prvoj policijskoj informaciji, tijelo ubijenog muškarca pronađeno je nakon dojave u noći na nedjelju oko 0,20 sati.
U policije su naveli da su nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenog 27-godišnjeg Nepalca podnijeli kaznenu prijavu Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu te je predan pritvorskom nadzorniku.
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