"postoji velika mogućnost"
Trump: Želim da Putin obustavi svu vojnu agresiju u Europi!
"Želio bih da Putin obustavi svu vojnu agresiju na teritorije diljem Europe", poručio je Trump.
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Američki predsjednik Donald Trump objavio je nekoliko poruka nakon sinoćnjih razgovora s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom.
Pritom je, možda prvi put, rekao da je tijekom razgovora s Putinom u Kini "proveo mnogo vremena razgovarajući o tome kako bi želio da predsjednik Putin obustavi svu vojnu agresiju na teritorije diljem Europe".
Što točno podrazumijeva pod "teritorijima diljem Europe", kao što je često slučaj s Trumpom, nije posve jasno. Međutim, njegova izjava dolazi nakon niza sigurnosnih incidenata povezanih s Rusijom, usmjerenih protiv zemalja na istočnom krilu NATO-a, uključujući Estoniju, Dansku i Poljsku, prenosi Guardian.
Trump je rekao da se nada da će se to dogoditi "u nadi da će Rusija i Ukrajina postići dogovor, i to brzo".
"Doista vjerujem da postoji velika mogućnost za to – tisuće ljudi ginu svakog mjeseca, POTPUNO KRVOPROLIĆE – a to bi bila velika počast svima!"
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