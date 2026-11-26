gdje god pogledate, savjetnici
Plenković ima 9 posebnih savjetnika, Anušić 7. Evo koliko zarađuju
Od devetoro posebnih savjetnika premijera, bez naknade ga savjetuju njih trojica - ekonomist Zvonimir Savić, akademik Zvonko Kusić i nekadašnji ministar vanjskih poslova Mate Granić.
Imenovanje Nine Mikulandre iz Šibenika posebnom savjetnicom ministra obrane Ivana Anušića izazvalo je kontroverze u javnosti. Riječ je o osobi staroj samo 24 godine koja je diplomirala politologiju u Zagrebu u rujnu 2026. godine s najvećom pohvalom, piše Novi list.
Dobitnica je dviju dekanovih nagrada – za najbolju studenticu 4. godine prijediplomskog studija, te za najbolju studenticu diplomskog studija politologije, oba puta s prosjekom ocjena 5,00.
Nakon diplome upisala je poslijediplomski specijalistički studij Sigurnosna politika Republike Hrvatske na istom fakultetu. Članica je Mladeži HDZ-a, a u studenome 2025. izabrana je za potpredsjednicu Mladeži HDZ-a Šibensko-kninske županije, te članicu Nacionalnog odbora Mladeži HDZ-a.
Prilika mladima
Ministar pravosuđa Damir Habijan rekao je komentirajući imenovanje Mikulandre da "taj najuži tim ljudi koji dolazi i koji u konačnici odlazi kada vi odlazite mora postojati u svakoj uređenoj državi".
"To nije nešto što je specifično samo za nas, već je normalno i za zapadne demokracije. Propitivanje toga ponekad prelazi granicu i prelazi u politikanstvo i floskulu. Potpuno je razumljivo i normalno da imate pravo dovesti nekoga u koga imate povjerenje, a da taj ima i stručno znanje", rekao je Habijan novinarima nakon sjednice Vlade. Odgovarajući na pitanje novinara smatra li da osoba koja je tek nedavno diplomirala ima potrebno stručno znanje i iskustvo biti savjetnikom ministra, Habijan je rekao da ne želi ulaziti u procjene svojih kolega ministara niti potpredsjednika Vlade.
"Koliko sam shvatio, u ovom slučaju ne traži se radno iskustvo. Zašto ne dati priliku mladom i obrazovanom čovjeku? Propitivanje koliko netko ima godina po meni je potpuno promašeno. Hajmo dati priliku i mladim ljudima, ako često spominjemo da mladi ljudi nemaju šanse", rekao je Habijan. Odgovarajući na pitanje je li u odabiru 24-godišnje Nine Mikulandre, presudila stranačka iskaznica, Habijan je naglasio kako to treba demistificirati.
"Više se uopće ne ulazi u znanje, obrazovanje, stručnost i iskustvo, to uopće više nije bitno. Čim imaš stranačku iskaznicu HDZ-a, imaš iks. To je već postalo nelagodno za gledati. Ti si odmah etiketiran zato što si pripadnik određene političke stranke i odmah znači da ne valjaš ništa. Nebitno što si u životu radio, kako si prolazio na faksu, na kojim si projektima radio, jesi li elokventan i imaš li neke druge osobine koje su potrebne za radno mjesto.
To je postalo potpuno irelevantno. Bitno je samo ako si član HDZ-a, onda mora da nešto ne valja, što je posebno apostrofirano u medijima", rekao je Habijan. Dodao je da u životu nije dobro generalizirati niti je dobro imati predrasude, te naglasio je da ako će mu zatrebati poseban savjetnik da će iskoristiti tu zakonsku mogućnost.
"U ovom trenutku s obzirom na stručne ljude u ministarstvu, s obzirom na državnog tajnika, pogotovo u sferi koja je zadužena za pitanje pravosuđa, nisam uvidio još potrebu za posebnim savjetnikom, ali ako će se pojaviti takva mogućnost, odnosno potreba, ne znači da neću angažirati, ali u ovom trenutku ne", rekao je Habijan.
Mjesečne cifre
Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić rekao je da on ima četiri posebna savjetnika, te da se slaže s Habijanom, napomenuvši da je njegovo ministarstvo novi resor koji je krenuo od nule.
U Uredu predsjednika Vlade Andreja Plenkovića radi devetoro posebnih savjetnika. To su Ivana Vukov zadužena za unapređenje javnih politika i koja za to dobiva 1.194,51 eura neto. U Uredu kao posebni savjetnik radi i Robert Kopal koji je zadužen za nacionalnu sigurnost, a mjesečno dobiva koliko i Vukov. Istu cifru mjesečno za savjetovanje o pitanjima obrane dobiva general i nekadašnji obrambeni ministar Damir Krstičević.
Ista primanja dobivaju predsjednik HNS-a Krunoslav Lukačić koji premijera savjetuje o prometu, te najdugovječniji saborski zastupnik koji se nedavno iz saborskih klupa preselio u Banske dvore Furio Radin. On, kao što se moglo očekivati, savjetuje Plenkovića vezano za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Za pitanja Holokausta, suzbijanje antisemitizma i odnose sa židovskim zajednicama zadužena je Sara Lustig čija je naknada 1.061,78 eura neto. Bez naknade premijera o ekonomskim pitanjima savjetuje Zvonimir Savić, o društvenim pitanjima akademik Zvonko Kusić, a o vanjskoj politici nekadašnji dugogodišnji ministar vanjskih poslova Mate Granić.
Zajedno s Mikulandrom ministar obrane Anušić sada ima sedam posebnih savjetnika. Uz nju to su Ivan Hampovčan, Željko Živanović, Božo Kožul, Ivica Ušljebrka, Luka Bundalo i Zvonimir Gvozdenović. Svi dobivaju 1.100 eura mjesečno osim Gvozdenovića koji radi bez naknade. U MUP-u radi jedan poseban savjetnik, u Ministarstvu poljoprivrede tri, zdravstva sedam, znanosti i obrazovanja tri, financija dva, gospodarstva jedan, europskih fondova četiri, mora i prometa dva, turizma i športa jedan, rada sedam, kulture i medija tri, zaštite okoliša tri, demografije i useljeništva četiri, hrvatskih branitelja jedan.
Posebni savjetnici po ministarstvima
Obrana – 7
Zdravstvo – 7
Rad – 7
MUP – 1
EU fondovi – 4
Demografija – 4
Poljoprivreda – 3
Kultura – 3
Znanost – 3
Okoliš – 3
Financije – 2
Promet – 2
Gospodarstvo – 1
Turizam – 1
Branitelji – 1
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