"To nije nešto što je specifično samo za nas, već je normalno i za zapadne demokracije. Propitivanje toga ponekad prelazi granicu i prelazi u politikanstvo i floskulu. Potpuno je razumljivo i normalno da imate pravo dovesti nekoga u koga imate povjerenje, a da taj ima i stručno znanje", rekao je Habijan novinarima nakon sjednice Vlade. Odgovarajući na pitanje novinara smatra li da osoba koja je tek nedavno diplomirala ima potrebno stručno znanje i iskustvo biti savjetnikom ministra, Habijan je rekao da ne želi ulaziti u procjene svojih kolega ministara niti potpredsjednika Vlade.