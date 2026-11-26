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Koprivničko-križevačka županija usvojila proračun od 160,9 milijuna eura
Prihvaćen je proračun Koprivničko-križevačke županije za 2027. od 160,9 milijuna eura, a župan Tomislav Golubić u četvrtak je na sjednici županijske skupštine među projektima izdvojio pripremu sustava navodnjavanja Veliki Pažut, otvorenje učeničkog doma i obnovu dvorca Inkey.
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Tomislav Golubić je predstavljajući proračun kazao kako u 2027. nastavljaju s onim što su provodili i započeli u ovoj godini.
Prva faza sustava navodnjavanja Veliki Pažut obuhvatila bi 362 hektara. U 2027. očekuju se ishođenje lokacijske dozvole i izrada glavnog projekta, a cilj je započeti radove do kraja mandata. Županija priprema i projekte navodnjavanja na drugim područjima uz Dravu.
Učenički dom u Koprivnici je izgrađen i ima uporabnu dozvolu. Prije svečanog otvorenja, koje se očekuje oko 10. prosinca, čeka se suglasnost resornog ministarstva na sistematizaciju radnih mjesta.
Prva faza obnove dvorca Inkey u Rasinji pri završetku je, a dvorac bi u prvoj polovici 2027. trebao biti u funkciji. Obnova malog dvorca, vrijedna 3,7 milijuna eura, prijavljena je za sufinanciranje, dok je za prijavu pripremljen i projekt sportskih sadržaja vrijedan 3,4 milijuna eura.
Za Zavod za informatiku i digitalizaciju predviđeno je gotovo 900.000 eura. Zavod je analizirao stanje informatičkih sustava županijskih ustanova, a planirana su ulaganja u kibernetičku zaštitu te objedinjena nabava softvera i informatičke opreme.
HDZ-ov Ratimir Ljubić rekao je da oporba ne podržava predloženi proračun zbog planiranog zaduženja od 16 milijuna eura.Zamjerio je što u proračunu nema sredstava za najavljene besplatne vrtiće ni programa prehrane srednjoškolaca. Kritizirao je i povećanje rashoda za plaće od oko milijun eura te izdvajanje 500.000 eura za turističke namjene.
Kritike iz oporbe ticale su se i neispunjavanja predizbornih obećanja te kreditnih zaduživanja. Na to je župan Golubić odgovorio da se županija mora kreditno zaduživati zbog manjka koji proizlazi iz toga što država kasni s uplatama koje je morala provesti prema Županiji temeljem potpisanih ugovora.
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