HDZ-ov Ratimir Ljubić rekao je da oporba ne podržava predloženi proračun zbog planiranog zaduženja od 16 milijuna eura.Zamjerio je što u proračunu nema sredstava za najavljene besplatne vrtiće ni programa prehrane srednjoškolaca. Kritizirao je i povećanje rashoda za plaće od oko milijun eura te izdvajanje 500.000 eura za turističke namjene.