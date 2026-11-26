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Europska aviokompanija obustavila sve letove
Norveški avioprijevoznik poručuje da je njegova financijska situacija "kritična" te da će podnijeti zahtjev za stečaj ako ne uspije osigurati kratkoročno financiranje.
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Norse Atlantic Airways obustavio je sve letove i objavio da će podnijeti zahtjev za stečaj ako hitno ne uspije osigurati kratkoročno financiranje.
Norveška aviokompanija, koja obavlja dugolinijske letove diljem svijeta, uključujući letove iz londonske zračne luke Gatwick te iz SAD-a prema Europi i Aziji, u četvrtak ujutro objavila je da se nalazi na rubu stečaja, samo dan nakon što je upozorila da je njezina financijska situacija "kritična".
Aviokompanija se, poput brojnih drugih diljem svijeta, suočava s naglim rastom cijena zrakoplovnog goriva, zbog kojeg su troškovi poslovanja drastično porasli od početka američko-izraelskog rata protiv Irana u veljači, što je negativno utjecalo i na povjerenje potrošača, prenosi Guardian.
U priopćenju dostavljenom burzi u Oslu Norse je naveo: "Ako se hitno ne osigura rješenje za kratkoročno financiranje, uprava namjerava podnijeti zahtjev za otvaranje stečajnog postupka."
Iz kompanije su poručili da još uvijek razmatraju mogućnosti osiguravanja kratkoročnog financiranja te da pregovaraju s ulagačima o mogućem preuzimanju, ali su upozorili: "Nema jamstva da će se pronaći održivo rješenje."
Norse je osnovan 2021. godine s ciljem popunjavanja praznine koju je ostavio Norwegian Air, koji je također odustao od niskotarifnih dugolinijskih letova jer su se pokazali neisplativima.
Unatoč tome, Norse je ponovno uspostavio transatlantske linije s flotom od 12 zrakoplova Boeing 787 Dreamliner i brojnim bivšim zaposlenicima Norwegiana.
Norse je tijekom ljeta objavio da razmatra moguću prodaju ili spajanje te pokrenuo program smanjenja troškova pod nazivom Project Falcon, kojim je planirao uštedjeti 50 milijuna dolara (38 milijuna funti), među ostalim ukidanjem oko 75 radnih mjesta.
Kompanija je također preselila sjedište iz Norveške u jeftinije poslovne prostore u Latviji, dok je osnivač i glavni izvršni direktor Bjørn Tore Larsen napustio aviokompaniju.
Iz kompanije su poručili da se "iskreno ispričavaju svojim putnicima zbog neugodnosti izazvanih ovom situacijom".
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