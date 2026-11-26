Sud Bosne i Hercegovine osudio je sredinom studenog na desetogodišnju zatvorsku kaznu bivšeg zapovjednika Sedme muslimanske brigade Šerifa Patkovića. On se nije pojavio na izricanju presude 13. studenog. Policijskim izvidom utvrđeno je da se on ne nalazi na obiteljskoj adresi, dok je Granična policija BiH registrirala da je prešao granicu dva dana prije odluke Suda BiH.