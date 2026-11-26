Šerif Patković
Traži se tjeralica za zapovjednika Armije BiH osuđenog za ubojstvo časnika HVO-a
Tužiteljstvo BiH zatražilo je u četvrtak raspisivanje tjeralice za bivšim zapovjednikom Armije BiH Šerifom Patkovićem koji je pobjegao iz zemlje neposredno prije izricanja prvostupanjske presude zbog ubojstva zarobljenog zapovjednika HVO-a Zvonka Rajića nedaleko od Zenice početkom 1993. godine.
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Sud Bosne i Hercegovine osudio je sredinom studenog na desetogodišnju zatvorsku kaznu bivšeg zapovjednika Sedme muslimanske brigade Šerifa Patkovića. On se nije pojavio na izricanju presude 13. studenog. Policijskim izvidom utvrđeno je da se on ne nalazi na obiteljskoj adresi, dok je Granična policija BiH registrirala da je prešao granicu dva dana prije odluke Suda BiH.
"Tužiteljstvo BiH jutros je obaviješteno od Suda BiH da je optuženi Šerif Patković dva dana prije izricanja presude napustio BiH", naveli su iz Tužiteljstva BiH.
Zbog toga je državno Tužiteljstvo BiH zatražilo od Suda BiH da se Patkoviću odredi pritvor, te raspisivanje tjeralice. Odluka Suda BiH još nije objavljena.
Prema medijskim navodima Patković je iz Bosne i Hercegovine vozilom prešao u Crnu Goru otkuda je zrakoplovom otputovao za Tursku. Portal Raport objavio je da je Patkovićeva odvjetnica Sudu BiH dostavila dokumentaciju o njegovu zdravstvenom stanju i obavijestila ga da je otišao na liječenje.
Sud BiH pravomoćnom presudom je proglasio krivim zapovjednika Drugog bataljuna Sedme muslimanske brigade Armije BiH. Njega se tereti da je 26. siječnja 1993. prigodom napada Armije BiH na Hrvatsko vijeće obrane u selu Dusini kod Zenice ubio ranjenog i zarobljenog zapovjednika HVO-a Zvonka Rajića koji je ležao na zemlji.
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