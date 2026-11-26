ISPOVIJEST OLIMPIJKE
HOO se oglasio nakon mučnih svjedočanstava o zlostavljanju u hrvatskoj atletici
Nakon što je bivša hrvatska olimpijka javno progovorila o fizičkom, psihičkom i seksualnom zlostavljanju koje je, kaže, godinama trpjela od atletskog trenera, Hrvatski olimpijski odbor (HOO) potvrdio je da je zaprimio više obraćanja s navodima o mogućem zlostavljanju u atletici. U njima se spominje više atletskih klubova, a dio navoda odnosi se na osobe koje su u vrijeme opisanih događaja bile maloljetne. HOO je u četvrtak policiji dostavio raspoloživa saznanja i dokumentaciju.
Iz Hrvatskog olimpijskog odbora potvrdili su za 24sata da su od Hrvatskog atletskog saveza (HAS) zatražili očitovanje i dodatne informacije o postupanju po zaprimljenim navodima. Dio dodatnih saznanja, navode, zaprimili su 24. studenoga, a dva dana poslije dokumentaciju su proslijedili policiji.
"Radi zaštite privatnosti i sigurnosti mogućih žrtava, osobito osoba koje su u vrijeme opisanih događaja bile maloljetne, te vodeći računa o tajnosti mogućih izvida, nismo u mogućnosti javno iznositi pojedinosti pojedinačnih obraćanja ni sadržaj dokumentacije dostavljene policiji", odgovorili su iz HOO-a za 24sata.
Zbog zlostavljanja napustila sport
O mogućem zlostavljanju u hrvatskoj atletici ponovno se počelo intenzivno govoriti nakon mučnog svjedočanstva bivše atletičarke koja je Hrvatsku predstavljala na Olimpijskim igrama. Svoju je priču ispričala za RTL Direkt na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama.
Opisala je godine ucjena, manipulacija te fizičkog, psihičkog i seksualnog zlostavljanja za koje je optužila poznatog i priznatog atletskog trenera. Sve je, prema njezinim riječima, počelo kada je imala 15 godina, a seksualno zlostavljanje dvije godine poslije.
"Kod nas vam se nekakvo povjerenje kod trenera dobivalo na način da si morao doći kod njega u spavaću sobu, skinuti se u tange i igrati se hrvanja s trenerom koji je bio oženjen i imao je djecu", ispričala je. Trener je, tvrdi, kontrolirao gotovo svaki aspekt njezina života, od sportske karijere do toga s kim se smije družiti i razgovarati, što smije nositi i slušati te kakvu će frizuru imati.
Unatoč vrhunskim sportskim rezultatima, nakon nastupa na Olimpijskim igrama odlučila je napustiti atletiku. Posljedice onoga što je proživjela osjećala je godinama. "Samoj sebi nisam tada priznala da sam žrtva, ja sam sebi opravdavala da sam otišla iz nekakvih drugih razloga, ali nekoliko godina poslije sam završila kod psihijatra s dijagnozom teške depresije, pila lijekove", ispričala je.
Prije desetak dana o svojem je iskustvu svjedočila na policiji, a kaže da nije jedina koja je odlučila prijaviti zlostavljanje.
Nakon javne ispovijesti javile se brojne sportašice
O iskustvu seksualnog zlostavljanja u drugom atletskom klubu prije godinu dana javno je progovorila i Tena Sakar Vukić, koja tvrdi da ju je trener zlostavljao tijekom masaže. 'To vam je paraliza. To je kao prvo netko koga vi poznajete. To nije strah i sram prvo, nego toliki šok', opisala je za RTL.
Trenera je prijavila policiji, no DORH je slučaj odbacio. Treneru je izrečena mjera mirovanja licence u trajanju od 30 dana, nakon čega se vratio na posao.
Kada je svoje iskustvo podijelila na društvenim mrežama, počele su joj se javljati druge sportašice sa sličnim pričama. Dosad joj se, kaže, javilo najmanje 15 osoba iz atletike, a dodatne poruke stižu i s anonimnih profila jer se djevojke boje javno progovoriti.
Neke su svoja iskustva podijelile i s redakcijom RTL Direkta. U svjedočanstvima se spominju treneri iz različitih dijelova Hrvatske, a većina sportašica koje su se javile bila je maloljetna u vrijeme navodnog zlostavljanja. "Osjećala sam se kao izloženi komad mesa kojemu je oduzeto dostojanstvo", napisala je jedna od njih.
Optužbe na račun Atletskog saveza
Na problem zlostavljanja u atletici upozorio je i Duje Bonacci, tajnik Atletskog kluba Sesvete, koji je zbog navodnog seksualnog i psihičkog zlostavljanja prijavio visokog dužnosnika Hrvatskog atletskog saveza. Tvrdi da Savez nije postupio po njegovoj prijavi, nego je njega i njegov klub izbacio iz članstva. "Oni su mene kao sportaša i moj klub kao članicu Saveza izbacili službeno iz Saveza i onda su se očitovali da neće postupati po mojoj prijavi zato što sam ja izbačen iz Saveza", rekao je Bonacci za RTL Direkt.
Iz Hrvatskog atletskog saveza odgovorili su RTL-u da je Bonacci izbačen zbog podnošenja lažnih prijava i grubog nanošenja štete atletici u cijelosti.
Bivša olimpijka upozorila je i na dugogodišnju šutnju unutar atletske zajednice. Tvrdi da su mnogi znali ili barem sumnjali da se događa zlostavljanje, ali nisu reagirali.
"U atletici svi općenito su znali za priče, svi su potajno šaptali i smijali se, ali o nekim stvarima nitko ništa nije poduzeo" , ispričala je. Druge osobe koje su doživjele slična iskustva pozvala je da potraže pomoć i prijave zlostavljanje, istaknuvši koliko je teško već i samome sebi priznati da si žrtva.
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