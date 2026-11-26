Na problem zlostavljanja u atletici upozorio je i Duje Bonacci, tajnik Atletskog kluba Sesvete, koji je zbog navodnog seksualnog i psihičkog zlostavljanja prijavio visokog dužnosnika Hrvatskog atletskog saveza. Tvrdi da Savez nije postupio po njegovoj prijavi, nego je njega i njegov klub izbacio iz članstva. "Oni su mene kao sportaša i moj klub kao članicu Saveza izbacili službeno iz Saveza i onda su se očitovali da neće postupati po mojoj prijavi zato što sam ja izbačen iz Saveza", rekao je Bonacci za RTL Direkt.