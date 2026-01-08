Misteriozna braća kupuju nekretnine na jednoj od najpoznatijih plaža svijeta. Lokalci zabrinuti

Godinu dana nakon požara i razaranja u Malibuu, izdano je samo 22 građevinska dopuštenja. Grad Los Angeles je, za usporedbu, izdao više od 1300 dopuštenja u Pacific Palisadesu.
Gradski vijećnik Malibua, Steve Uhring, zabrinut je da će bogati investitori doći i spajati parcele, gradeći velike nekretnine za odmor umjesto kuća za stanovnike, prenosi ABC7 News.
- To mora biti zajednica koja ima skupinu vlasnika kuća koji ovdje žive, koji ulažu u zajednicu, koji sudjeluju u onome što se događa u zajednici, i to je ono što će nas ponovno učiniti dobrim gradom - rekao je Uhring.
Zbog toga su ih uznemirili planovi novozelandskih milijardera, braće Mata i Nicka Mowbraya. Oni su kupili 16 parcela uz obalu na kojima planiraju izgraditi 16 kuća, koje se proizvode u tvornici njihove tvrtke u Kini i potom šalju u SAD.
New Zealand billionaire brothers buy up 16 beachfront lots in Malibu, plan to build homes https://t.co/46nYq1IpwD— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) January 6, 2026
- Ono što je jedinstveno u našem sustavu jest da je vatrootporan. Zidovi su napravljeni od AAC-a, vrlo laganog betona koji ima visoke izolacijske vrijednosti, a stropovi i krovovi napravljeni su od običnog betona - rekao je Marcel Fontijn, direktor operacija u Zuru Techu, tvrtki braće Mowbray, prenosi Jutarnji.
Braća Mowbray ljetuju u Malibuu, a njihov tim kaže da je to zajednica koju vole i žele obnoviti. Vrsta kuća koje proizvode luksuzna je i visokog standarda. Sve će izgledati drugačije i mogu se proizvesti u četiri do šest tjedana.
- Naš plan bio je izgraditi jednu kuću koju bi koristili Mowbrayji, ali nakon što smo kupili prvu parcelu, dobili smo mnoge upite iz javnosti jesmo li zainteresirani za kupnju dodatnih parcela. Stvarno želimo obnoviti ono što je ovdje prije bilo - kazao je Fontijn.
Plan je da prve dvije kuće budu dovršene do kraja 2027. godine, a svih 16 kuća do 2029. godine.
- Mislim da će, kako vrijeme bude odmicalo, svi shvatiti da su dečki s Novog Zelanda milijarderi i da su u ovome da bi zaradili novac. Mislim da je pitanje hoće li trenutni plan koji imaju donijeti zaradu i hoće li se pojaviti revidirani plan kasnije - tvrdi Uhring.
Na sjednici Gradskog vijeća Malibua prošlog mjeseca, predložio je da grad uvede maksimalno dopuštenu kvadraturu za kuće uz obalu, ali prijedlog je bio odbijen.
