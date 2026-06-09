gastro destinacije
Ovo su najbolji gradovi na svijetu za ljubitelje hrane
Prilikom planiranja putovanja sve se svodi na ono što neki grad može ponuditi. Neki posjetitelji cijeli dan posvete istraživanju povijesnih znamenitosti ili usponu na planinu kako bi uživali u spektakularnom pogledu. No drugi imaju samo jedno na umu – jelovnike.
Oglas
Upoznavanje grada kroz njegovu gastronomiju omogućuje vam da doslovno okusite to mjesto. A odluka o tome kamo otputovati kako biste zadovoljili svoje kulinarske želje ove godine upravo je postala malo lakša. Izdavački gigant Time Out objavio je rang-listu najboljih gradova svijeta za ljubitelje hrane.
Na vrhu se našao peruanski grad Lima. Ova obalna metropola, koju mnogi smatraju kulinarskom prijestolnicom Latinske Amerike, poznata je po morskim specijalitetima poput cevichea i cause Limeñe, elegantnog hladnog jela od slojevito složenog krumpira. Za one koji žele dobro jesti bez velikih troškova, Lima je među 20 gradova na popisu proglašena i najpovoljnijim gradom za objedovanje izvan kuće.
Kako bi dobio jasniju sliku o tome koji su gradovi najomiljeniji među gurmanima, Time Out je anketirao 24.000 stanovnika u 150 gradova diljem svijeta. Ispitanici su ocjenjivali kvalitetu restorana i hrane, pristupačnost cijena te gastronomsku kulturu grada. Urednici i stručnjaci za hranu iz Time Outa zatim su analizirali rezultate i na popis uključili samo najbolje rangirani grad iz svake zemlje, prenosi CNN.
Na drugom mjestu, drugu godinu zaredom, našao se Bangkok na Tajlandu, koji prema Time Outu nudi „nenadmašnu kulturu ulične hrane”. Kulinarske avanture u tom gradu donose kombinaciju slatkih, ljutih, kiselih i slanih okusa kroz poznata jela koja često koštaju manje od pet dolara.
Mexico City zauzeo je treće mjesto zahvaljujući raznolikoj gastronomskoj sceni koja obuhvaća sve – od restorana s Michelinovim zvjezdicama do lokalnih uličnih tržnica. Jedan od omiljenih specijaliteta je taco al pastor, jelo od svinjetine i ananasa, kojem je čak posvećen i „taco koridor” u ulici Lorenzo Boturini, dionici dugoj 12 blokova u istočnom dijelu grada.
Na četvrtom mjestu nalazi se London, koji se smatra jednim od gastronomski najraznovrsnijih gradova na svijetu. Ondje je moguće pronaći gotovo svaku kuhinju iz bilo kojeg dijela svijeta na jednom mjestu. Među lokalnim stanovništvom upravo je London dobio najviše ocjene za kvalitetu restorana. Borough Market, koji se smatra možda i najstarijom gradskom tržnicom hrane, s korijenima koji sežu u 12. stoljeće, nezaobilazna je destinacija za mnoge turiste.
Prvih pet zatvara Barcelona, grad čija je gastronomija snažno oblikovana mediteranskom tradicijom. Time Out ističe lokalne tržnice i katalonske običaje koji ovaj grad čine jednim od najboljih za ljubitelje hrane. Među specijalitetima koje vrijedi kušati su pa amb tomàquet (kruh s rajčicom) i patatas bravas.
Time Out: Najbolji gradovi za hranu u 2026.
- Lima, Peru
- Bangkok, Tajland
- Ciudad de México (Mexico City), Meksiko
- London, Ujedinjeno Kraljevstvo
- Barcelona, Španjolska
- Ho Ši Min, Vijetnam
- Melbourne, Australija
- Peking, Kina
- Atena, Grčka
- Lisabon, Portugal
- Cape Town, Južnoafrička Republika
- Osaka, Japan
- Bengaluru, Indija
- Napulj, Italija
- New York, SAD
- Hong Kong
- Buenos Aires, Argentina
- Marseille, Francuska
- Kopenhagen, Danska
- Medellín, Kolumbija
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas