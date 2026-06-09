Ovo su najbolji gradovi na svijetu za ljubitelje hrane

Na četvrtom mjestu nalazi se London, koji se smatra jednim od gastronomski najraznovrsnijih gradova na svijetu. Ondje je moguće pronaći gotovo svaku kuhinju iz bilo kojeg dijela svijeta na jednom mjestu. Među lokalnim stanovništvom upravo je London dobio najviše ocjene za kvalitetu restorana. Borough Market, koji se smatra možda i najstarijom gradskom tržnicom hrane, s korijenima koji sežu u 12. stoljeće, nezaobilazna je destinacija za mnoge turiste.