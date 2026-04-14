zbog sukoba na bliskom istoku
MMF snizio procjenu rasta svjetskog gospodarstva u 2026.
Međunarodni monetarni fond (MMF) blago je u utorak snizio prognozu rasta svjetskog gospodarstva u 2026. godini, istaknuvši da je sukob na Bliskom istoku zaustavio prošlogodišnji zamah, a posljedice će ovisiti o njegovom trajanju i normalizaciji isporuka energenata.
Svjetsko gospodarstvo trebalo bi po najnovijim MMF-ovim izračunima porasti u ovoj godini za 3,1 posto, za 0,2 postotna boda slabije nego što su bili prognozirali u siječnju.
Potvrđena je pak siječanjska procjena rasta aktivnosti u 2027., prema kojoj bi aktivnost na svjetskoj razini trebala porasti za 3,2 posto.
Lani je svjetsko gospodarstvo prema novim izračunima poraslo za 3,4 posto, neznatno snažnije no što su bili pokazali siječanjski izračuni.
„Unatoč velikim poremećajima u trgovini i političkoj neizvjesnosti, prošla godina završila je u dobrom raspoloženju", istaknuo je u blogu glavni ekonomist MMF-a Pierre-Olivier Gourinchas, uz prilagodbu privatnog sektora čestim promjenama u poslovnom okruženju.
Američke carine bile su u konačnici niže no što se najavljivalo, fiskalna politika pružala je podršku, a uvjeti financiranja bili su povoljni, uz snažan rast produktivnosti i tehnološki procvat”, ocijenio je glavni MMF-ov ekonomist.
Rat na Bliskom istoku zaustavio je zamah iz 2025. godine, konstatira glavni ekonomist MMF-a, a posljedice će ovisiti o trajanju sukoba i o njegovim razmjerima.
Važnu ulogu odigrat će i tempo normalizacije proizvodnje i isporuka energenata nakon što neprijateljstva završe, dodaje Gourinchas.
"Referentna" trojka
„Naša referentna prognoza, koja pretpostavlja kratkotrajni sukob i umjereno povećanje cijena energenata od 19 posto u 2026. godini, i dalje za ovu godinu predviđa rast svjetskog gospodarstva od samo 3,1 posto, a ukupnu inflaciju od 4,4 posto", navodi glavni ekonomist MMF-a.
Procijenjena stopa inflacije predstavlja po njegovim riječima "oštro odstupanje od globalnog trenda dezinflacije iz proteklih godina.
Dulje zatvaranje Hormuškog tjesnaca i daljnja šteta na postrojenjima za vađenje i rafiniranje nafte zamjetnije bi i dulje poremetili svjetsko gospodarstvo, dodao je.
U nepovoljnom scenariju koji polazi od pretpostavke o oštrijem povećanju cijena energije u ovoj godini, uz povećana inflacijska očekivanja i nešto strože uvjete financiranja, rast svjetsko gospodarstva trebao bi ove godine usporiti na samo 2,5 posto, a inflacija ubrzati na 5,4 posto.
U najgorem scenariju koji predviđa protezanje poremećaja u opskrbi energijom i na iduću godinu, uz izraženije oscilacije očekivanja inflacije i zamjetno postrožene financijske uvjete, rast svjetskog gospodarstva usporio bi na dva posto ove i iduće godine, dok bi inflacija premašila šest posto, upozorio je glavni ekonomist.
Unatoč privremenom prekidu neprijateljstava šteta je već učinjena, a rizici su i dalje povišeni, dodao je Gourinchas.
„Trebali bismo nastaviti jačati globalnu suradnju, a uz prave mjere, uključujući brzi prekid neprijateljstava i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, šteta bi mogla ostati ograničena”, napomenuo je.
Španjolska uz bok SAD-u
Američko gospodarstvo trebalo bi ove godine porasti za 2,3 posto, izračunali su u MMF-u, što je za 0,1 postotni bod slabije no što su bili prognozirali u siječnju.
U 2027. rast najvećeg svjetskog gospodarstva trebao bi usporiti na 2,1 posto, uz blago podignutu siječanjsku procjenu, za 0,1 postotni bod, pokazuju novi izračuni.
MMF zimi i ljeti objavljuje samo prognoze za vodeća gospodarstva i regije.
Gospodarstvo eurozone trebalo bi u ovoj godini porasti za 1,1 posto, za 0,2 postotna boda slabije nego što je MMF bio procijenio u siječnju.
Za isto toliko snižena je i prognoza za 2027. godinu, kada se očekuje da bi aktivnost u zoni primjene zajedničke europske valute trebala porasti za 1,2 posto.
Lani je gospodarstvo eurozone u cjelini poraslo za 1,4 posto.
U skupini četiri vodeća gospodarstva eurozone daleko bi najsnažnije i ove godine, po MMF-u, trebala porasti aktivnost u Španjolskoj, za 2,1 posto.
Najvećem gospodarstvu eurozone, onom Njemačke, stručnjaci MMF-a predviđaju u ovoj godini rast po stopi od 0,8 posto.
Francusko gospodarstvo trebalo bi u ovoj godini porasti za 0,9 posto, a talijansko za 0,5 posto.
Indija iznad 'šestice'
Kinesko gospodarstvo trebalo bi pak u ovoj godini porasti za 4,4 posto, za 0,1 postotni bod slabije no što su bile pokazale prognoze u siječnju.
U 2027. godini aktivnost bi u drugom najvećem gospodarstvu trebala usporiti na 4,0 posto, potvrdio je MMF siječanjsku prognozu.
Indija bi se ove godine trebala zadržati iznad 'šestice', uz očekivanu stopu rasta od 6,5 posto u ovoj i idućoj godini.
Rusko gospodarstvo trebalo bi ove i iduće godine rasti po stopi od 1,1 posto, prema novim izračunima.
Procjene za regiju Bliskog istoka, žarište sukoba, odražavaju pak posljedice američko-izraelskog napada na Iran.
Teheran je uzvratio napadima na Izrael i na američke baze u zemljama uz Perzijski zaljev, preuzevši kontrolu nad Hormuškim tjesnacem. Brodovima povezanim sa SAD-om, Izraelom i njihovim saveznicima zabranjen je tranzit, a ostali moraju koordinirati plovidbu kroz Hormuz s iranskom mornaricom.
U regiji uz Perzijski zaljev MMF u ovoj godini predviđa najveći pad aktivnosti u Kataru, za 8,6 posto, uz potpuni oporavak u 2027., prema očekivanoj istoj stopi rasta aktivnosti. Iračko gospodarstvo trebalo bi u 2026. zabilježiti pad aktivnosti za 6,8 posto i također promijeniti trend u idućoj godini, uz prognoziranu stopu rasta od čak 11,3 posto.
Iransko gospodarstvo trebalo bi se pak ove godine smanjiti za 6,1 posto i porasti za 3,6 posto u 2027., procjenjuju u MMF-u.
