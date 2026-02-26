RUSKA NAFTA
Šušnjar komentirao MOL-ove skepse i pritiske: Ništa od toga!
Hrvatska je putem Jadranskog naftovoda i naftnoga terminala u Omišlju potpuno spremna osigurati opskrbu naftom Mađarske i Slovačke, rekao je premijer Plenković. Mađarski MOL ranije je izrazio skepsu oko mogućnosti transporta potrebne količine nafte te pokušava izvršiti pritisak da se putem Janafa do njih isporuči i ruska nafta. Ministar Šušnjar kaže - ništa od toga.
Prvi tanker s naftom koji je naručio mađarski MOL već je u Omišlju iskrcao svoju pošiljku - a još sedam ih je na putu. Zbog oštećenja naftovoda Družba u rusko-ukrajinskom sukobu, odakle je do Slovačke i Mađarske ranije stizala jeftinija ruska nafta, Hrvatska je tako postala jedini pravac preko kojeg nafta može do te dvije zemlje.
Naftovod Družba, iz sovjetskog doba, nedavno je teško oštećen i bio je jedini način da se zadovolje potrebe Slovačke i Mađarske s naftom je putem Janafovog naftovoda.
"Jadranski naftovod je u poziciji sa svojim kapacitetima transportirati 15 milijuna tona godišnje, dakle može osigurati apsolutno svu naftu za energetsku sigurnost i Mađarske i Slovačke koja im je potrebna i taj naftovod nije nikako sekundaran", izjavio je premijer Andrej Plenković.
Pouzdani Janaf
MOL grupa ranije je izrazila skepsu oko kapaciteta Janafovog naftovoda te je zbog toga s Janafom na kraju dogovorila i početak dugoročnih testiranja kapaciteta uz sudjelovanje međunarodnog, neovisnog tima za praćenje. Energetski stručnjak Ivica Jakić ne sumnja da će testovi potvrditi ono što tvrde i premijer i Janaf.
"Oni se pozivaju na način da Janaf nije pouzdan i da nema taj kapacitet međutim sva se ispitivanja rade i potvrdit će se to što mi svi pretpostavljamo, i usudit ću se reći i znamo, da je Janaf u jako dobrom kapacitetu, solidno radi i funkcionira bez ikakvih poteškoća i može sve količine isporučiti koje se isporučuju na područje Slovačke i Mađarske i Srbije", ističe Jakić.
Cijene transporta niže Janfom nego Družbom
Ministar gospodarstva Ante Šušnjar, koji u Washingtonu održao niz bilateralnih sastanaka na kojima je upoznao američke partnere s energetskom infrastrukturom i potencijalom Hrvatske kaže kako je Janaf siguran i pouzdan partner, a Mađare i Slovake poziva da se odreknu jeftine ruske nafte i tako pomognu Ukrajini.
"Jer je transportni put puno kraći nego putem bilo kojeg drugog naftovoda za naše prijatelje u Mađarskoj i Slovačkoj. Što se tiče cijena one su višestruko niže nego putem Družbe. Međutim tu se pojavljuju neka druga pitanja a to je cijena ruske nafte koja je značajno jeftinija nego je mi svi ostali u Uniji nabavljamo", naglasio je ministar Šušnjar.
Naime MOL je ranije, preko Družbe, dobiva naftu koja je bila 25 do 30 posto jeftinija. Pa je stoga razumljivo što žele postići kada se žale da ne misle da je održivo da Janaf provjerava svaku pošiljku nafte za potrebne dozvole EU i SAD-a, a vezano uz porijeklo nafte.
Ostatak pogledajte u prilogu Andreja Dimitrijevića.
