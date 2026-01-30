Moody’s dodijelio HPB-u investicijski kreditni rejting

Agencija za procjenu kreditnog rejtinga Moody’s, dodijelila je Hrvatskoj poštanskoj banci (HPB) kreditni rejting Baa2 za dugoročno depozitno poslovanje i Baa3 za izdavanje dugoročnih vrijednosnih papira, sa stabilnim izgledima, priopćio je HPB u petak.
Oglas
Ta ocjena kreditnog rejtinga potvrda je snažne kapitaliziranosti koja odlikuje HPB zadnjih pet godina, kao i utjecaja tržišnog položaja HPB-a koji je među pet najvećih banaka u Hrvatskoj, na njegovu profitabilnost i troškovnu učinkovitost, kaže se u priopćenju.
Osim što se ovime HPB svrstava u mali broj kompanija u Hrvatskoj koje su ocijenjene investicijskim rejtingom, to HPB-u osigurava pristup širem krugu institucionalnih investitora na domaćem i međunarodnom tržištu kapitala i time otvara mogućnosti za eventualna izdanja dužničkih vrijednosnih papira, čime se dodatno može diversificirati i ojačati struktura izvora sredstava Banke, dodaje se.
"Investicijski kreditni rejting dodijeljen HPB-u (...) predstavlja validaciju dugogodišnjeg rada HPB-ova tima na konzistentnom jačanju Banke putem održivog rasta tržišnog udjela i profitabilnog poslovanja te je ujedno i afirmacija gospodarske politike Vlade RH koja stvara pozitivno poslovno okruženje za poduzetnike i građane, reflektirano i u najboljem rejtingu Republike Hrvatske u njenoj povijesti", izjavio je predsjednik Uprave HPB-a Marko Badurina.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas