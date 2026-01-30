Oglas

Baa2 i Baa3

Moody’s dodijelio HPB-u investicijski kreditni rejting

author
Hina
|
30. sij. 2026. 09:31
Guzve ispred bnaka za podizanje mirovina. Photo: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Agencija za procjenu kreditnog rejtinga Moody’s, dodijelila je Hrvatskoj poštanskoj banci (HPB) kreditni rejting Baa2 za dugoročno depozitno poslovanje i Baa3 za izdavanje dugoročnih vrijednosnih papira, sa stabilnim izgledima, priopćio je HPB u petak.

Oglas

Ta ocjena kreditnog rejtinga potvrda je snažne kapitaliziranosti koja odlikuje HPB zadnjih pet godina, kao i utjecaja tržišnog položaja HPB-a koji je među pet najvećih banaka u Hrvatskoj, na njegovu profitabilnost i troškovnu učinkovitost, kaže se u priopćenju.

Osim što se ovime HPB svrstava u mali broj kompanija u Hrvatskoj koje su ocijenjene investicijskim rejtingom, to HPB-u osigurava pristup širem krugu institucionalnih investitora na domaćem i međunarodnom tržištu kapitala i time otvara mogućnosti za eventualna izdanja dužničkih vrijednosnih papira, čime se dodatno može diversificirati i ojačati struktura izvora sredstava Banke, dodaje se.

"Investicijski kreditni rejting dodijeljen HPB-u (...) predstavlja validaciju dugogodišnjeg rada HPB-ova tima na konzistentnom jačanju Banke putem održivog rasta tržišnog udjela i profitabilnog poslovanja te je ujedno i afirmacija gospodarske politike Vlade RH koja stvara pozitivno poslovno okruženje za poduzetnike i građane, reflektirano i u najboljem rejtingu Republike Hrvatske u njenoj povijesti", izjavio je predsjednik Uprave HPB-a Marko Badurina.

Teme
Gospodarska politika HPB Kreditni rejting Profitabilnost Tržište kapitala

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ