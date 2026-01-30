Moody’s dodijelio HPB-u investicijski kreditni rejting

Osim što se ovime HPB svrstava u mali broj kompanija u Hrvatskoj koje su ocijenjene investicijskim rejtingom, to HPB-u osigurava pristup širem krugu institucionalnih investitora na domaćem i međunarodnom tržištu kapitala i time otvara mogućnosti za eventualna izdanja dužničkih vrijednosnih papira, čime se dodatno može diversificirati i ojačati struktura izvora sredstava Banke, dodaje se.