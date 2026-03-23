Veliki intervju
EKSKLUZIVNO / Peter Altmaier za N1: "Njemačka bi trebala financirati nuklearke u Hrvatskoj"
U velikom intervjuu za N1, jedan od najutjecajnijih europskih političara proteklog desetljeća i desna ruka Angele Merkel, Peter Altmaier, otvoreno govori o strateškim pogreškama Europe, nuklearnom preokretu i strahu od Donalda Trumpa. „Priznajem, ruski plin bio je temelj našeg rasta, ali tu smo ovisnost prekinuli preko noći“, poručuje Altmaier.
Dok se Europa bori s energetskom krizom i geopolitičkim potresima, čovjek koji je godinama upravljao njemačkim gospodarstvom i energetikom, bivši savezni ministar Peter Altmaier, u razgovoru s našim Hrvojem Krešićem otkriva dramatične promjene u razmišljanju Berlina. Altmaier, koji je bio ključni akter njemačkog napuštanja nuklearne energije nakon Fukushime, danas zagovara pragmatičniji pristup koji uključuje i Hrvatsku.
Nuklearni zaokret: "Podržimo susjede novcem EU-a"
Iako u samoj Njemačkoj trenutno ne postoji politička volja za povratak nuklearkama, Altmaier iznosi revolucionaran prijedlog: Njemačka bi trebala financijski poduprijeti gradnju nuklearnih reaktora u susjednim zemljama.
"Ako mi u Njemačkoj ne uspijevamo brzo izgraditi nove nuklearne elektrane zbog unutarnje politike, trebali bismo barem omogućiti da se državama poput Hrvatske, koje žele graditi nove male modularne reaktore, pruži financijska potpora iz europskih fondova. To je u interesu cijele EU“, ističe Altmaier, naglašavajući da stabilna energetska mreža na Balkanu izravno koristi i njemačkoj industriji.
Priznanje o ovisnosti o Rusiji i "poslovnom modelu"
Dugo kritizirana njemačka ovisnost o jeftinom ruskom plinu u intervjuu dobiva novo objašnjenje. Altmaier priznaje da je ruski plin bio "konstanta njemačke politike od 1972.", ali i nužan poslovni model.
"Američki LNG plin bio je za trećinu do pola skuplji od onog iz Rusije. Nijedna njemačka tvrtka 2019. nije htjela kupiti američki plin“, otkriva bivši ministar, dodajući kako bi diversifikacija, da se provela ranije, značila znatno skuplju energiju i sporiji rast njemačkog gospodarstva.
Oštro o Trumpu: "Europa se mora braniti sama"
Posebno su odjeknule Altmaierove riječi o budućnosti odnosa sa Sjedinjenim Državama. Citirajući Konrada Adenauera, upozorava da američko prijateljstvo „nije vječno“.
„Ova administracija (Trumpova) Europu ne tretira kao partnera, već kao podređenog primatelja naredbi. Ne znamo kako bi se američki predsjednik ponašao da Rusija napadne Baltik. Europljani moraju razviti vojne sposobnosti da se brane i bez američke pomoći“, poručuje Altmaier u jednom od svojih najizravnijih istupa o sigurnosnoj arhitekturi Europe.
Zašto je njemačka autoindustrija "zaspala“?
Kao bivši ministar gospodarstva, Altmaier se osvrnuo i na posrtanje njemačkih giganata poput VW-a. Priznaje da je Europa „dugo spavala“ dok je Kina preuzimala primat u tehnologiji baterija. Ipak, ostaje optimist glede njemačke inovativnosti, navodeći primjer električnih kamiona kao područja gdje Europa još uvijek može biti svjetski lider.
