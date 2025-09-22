Nakon 25 godina: Trgovina ima više zaposlenih od prerađivačke industrije

Za više od jedan posto pao je broj zaposlenih u još pet djelatnosti - stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima za 2,5 posto, na 72.499, administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima za 2,1 posto, na 62.477, ostalim uslužnim djelatnostima za 1,9 posto, na 23.307, djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, to jest ugostiteljstvu i turizmu, za 1,6 posto, na 116.935, te djelatnosti rudarstva i vađenja za 1,3 posto, u kojoj je krajem kolovoza 2025. bio 3.741 zaposleni.