Jurčić: Hrvatska je još talac politike zbog koje se kod nas ne isplati proizvoditi i izvoziti

"Prebrzo i nepripremljeni otvorili smo se prema svijetu. Takvo otvaranje dovodi do dva efekta: efekt trgovine i efekt specijalizacije u proizvodnji. Efekt trgovine u najvećoj mjeri kroz uvoz se ostvario, a efekt specijalizacije u proizvodnji i povećanje proizvodnje događa se samo ako se država organizira i kreira ekonomsku politiku na temelju znanosti i struke. To se nije dogodilo.